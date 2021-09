Les Quatre Fantastiques : cet étrange caméo de Wolverine prédisait un MCU avant l’heure

Wolverine apparaît dans Les Quatre Fantastiques – Crédit : 20th Century Fox

Avant que le Marvel Cinematic Universe ne cartonne au cinéma et sur Disney+, les films de super-héros fonctionnaient indépendamment. Et malgré la popularité des comics dans les années 2000, les ratés étaient nombreux. Au milieu des X-Men et Spider-Man réussis, Les Quatre Fantastiques de Tim Story a été reçu froidement. Mais le film a au moins eu le mérite de lier son univers à celui des autres productions Marvel. Un lien avec un caméo de Wolverine, joué par Hugh Jackman, considéré comme très… étrange. Retour sur cette apparition du film sorti en 2005.

Une caméo de Wolverine aussi étrange qu’inquiétant

Nous sommes en 2005 et depuis 5 ans, Hugh Jackman cartonne au cinéma dans la peau de Wolverine. Malgré l’enchaînement des adaptations, les films Marvel restent cloisonnés et séparés. Bien loin de l’actuel Marvel Cinematic Universe et ses productions se croisant jusqu’aux fameux Avengers. Mais Les Quatre Fantastiques a tenté un lien avec X-Men pour le moins… étrange. Une scène oubliée et pourtant tellement marquante.

On découvre Reed Richards en train de discuter avec son ex petite amie, Sue Storm. L’homme lui suggère qu’elle cherche un homme plus fort avant de modifier son visage jusqu’à ressembler à… Wolverine. On reconnaît immédiatement les traits de Hugh Jackman.

Si les effets spéciaux semblent inachevés, l’intention de la production est limpide. Celui de lier les deux univers alors que la Fox possède également les droits des X-Men. Il convient de noter que la scène a été améliorée pour la version longue des Quatre Fantastiques.

Un univers connecté avant l’heure

L’idée d’un univers cinématographique connecté dans les années 2000 n’a rien d’incroyable. La Fox était parfaitement au courant du potentiel, notamment lorsque l’on sait que les personnages Marvel se croisent régulièrement dans les comics. Le studio a tenté une sorte de connexion entre les X-Men et les Quatre Fantastiques, confirmant que Wolverine existe dans le second film.

Finalement, on imagine que l’échec critique et financier des Quatre Fantastiques a tué cette ambition. Il faut attendre 3 ans plus tard avec Iron Man pour que Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, réfléchisse concrètement à un univers connecté.

Source : CBR