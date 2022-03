Les Russes s’attendent-ils à une Troisième Guerre mondiale ?

Si le conflit en Ukraine escalade et que les négociations de paix échouent, une Troisième Guerre mondiale se profilera-t-elle à l’horizon ? Les experts ont des avis mitigés sur la question, mais qu’en est-il des citoyens russes eux-mêmes ? Alors que la Russie a été mise à l’écart du monde par Netflix, Twitter, Microsoft, Ford, Disney, Airbus et des dizaines d’autres, les Russes sont-ils encore optimistes ?

Une Troisième Guerre Mondiale est-elle possible selon les Russes ? – Crédit : 1420 / YouTube

La chaîne YouTube « 1420 » spécialisée dans les vidéos de type micro-trottoir en Russie a posé les mêmes questions à de nombreux citoyens russes dans les rues de Moscou. Une Troisième Guerre mondiale est-elle possible ? Si oui, pourquoi ? Les réponses des habitants ont été filmées et partagées dans une vidéo. Les avis sont très différents.

« Si une guerre mondiale éclate, ce sera mauvais pour tout le monde », répond un Russe

Certains Russes répondent tout simplement que non, il n’y aura pas de Troisième Guerre mondiale. « Ça n’a pas de sens », « la guerre est une vieille chose », « personne n’en tire profit » ont répondu des jeunes Russes. D’ailleurs, les réponses sont plutôt mitigées dans cette catégorie de la population interviewée. Tous les jeunes ne sont pas aussi optimistes. Deux jeunes hommes ont par exemple répondu que : « malheureusement oui ». Un autre a expliqué que « si une guerre mondiale éclate, ce sera mauvais pour tout le monde. Non seulement ceux qui seront touchés, mais aussi ceux qui la lanceront. Ce sera l’effondrement de notre civilisation ».

Tous les citoyens interviewés ne supportent pas le gouvernement de Vladimir Poutine. Certains semblent aussi effrayés de partager leur avis. Un jeune a refusé de répondre parce que « c’est provocant, je ne peux pas répondre ». Les Russes plus âgés ont des réponses généralement plus positives. Ils estiment que c’est temporaire et que le conflit n’escaladera pas en guerre mondiale. « Je suis optimiste donc j’espère que ça n’arrivera pas » ou encore « je crois qu’il y aura un compromis entre l’Ukraine et la Russie » ont répondu certains d’entre eux.

« Pourquoi aident-ils l’Ukraine ? C’est scandaleux », déclare une citoyenne russe avec un avis très tranché

Enfin, il y a également des personnes qui supportent entièrement les actions du président russe vis-à-vis de l’Ukraine qui a été frappée par un missile hypersonique la semaine dernière. Après avoir déclaré qu’une Troisième Guerre mondiale est possible, une femme a ajouté que : « je le sens dans l’atmosphère. Je vois comme les autres pays nous traitent, je vois quelle haine a causé cette situation. Je suis juste choquée. Je ne m’attendais pas à une telle réaction, à ce qu’ils [les Ukrainiens] résistent autant, à ce qu’il y ait un tel soutien de l’Occident. Pourquoi aident-ils l’Ukraine ? Ce sont les relations internes entre la Russie et l’Ukraine. C’est scandaleux ».

Ce type de discours correspond probablement à la propagande diffusée sur les chaînes de télévisions russes, en dépit des efforts des hackers. En effet, Anonymous a réussi à pirater la télévision russe pour diffuser des images interdites de la guerre en Ukraine. Quoi qu’il en soit, les bombardements continuent toujours en Ukraine. La semaine dernière, celui du théâtre de Marioupol où le mot « enfants » avait été inscrit autour a choqué le monde entier.

Source : Digg