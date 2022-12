Galaxy S23 : les coloris des nouveaux smartphones ont été dévoilés, à quoi ressemblent-ils ?

Les rapports suggèrent que Samsung annoncera la série Galaxy S23 au cours de la première semaine de février 2023. Avant l’annonce, des informations sur la conception et les spécifications des smartphones ont été divulguées. Aujourd’hui, les couleurs signature du Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra ont été dévoilées, à quoi ressembleront-ils ?

Samsung Galaxy © Samsung

Nous ne sommes plus très loin du lancement des smartphones Samsung Galaxy S23 et plusieurs fuites apparaissent déjà. On pense que l’événement Samsung Galaxy Unpacked aura lieu la première semaine de février 2023 et c’est à ce moment-là que leur révélation aura lieu.

En attendant, des informations sur les futurs téléphones apparaissent, la fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra ayant été récemment confirmée. Maintenant, ce sont les « signature » attendues des téléphones Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 + et Galaxy S23 Ultra qui ont été dévoilées en ligne.

Les coloris des Samsung Galaxy S23

Selon un rapport de SamMobile, il y aura différentes couleurs pour chacune des différentes variantes des nouveaux téléphones Samsung, mais les couleurs de signature se démarqueront des autres. La couleur caractéristique du Samsung Galaxy S23+ est le rose, du Samsung Galaxy S23 Ultra le vert et du Samsung Galaxy S23 l’or clair ou l’or.

Ce rapport suggère que ces couleurs figureront en bonne place dans le matériel marketing des nouveaux appareils. Vous pouvez donc vous attendre à voir ces téléphones et leurs accessoires présentés dans ces couleurs au cours de la nouvelle année, bien que d’autres couleurs soient également disponibles au lancement.

À lire : OnePlus 11 : il pulvérise le Galaxy S23 Ultra dans un premier benchmark

Outre les couleurs, d’autres fuites ont suggéré que les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 + et Galaxy S23 Ultra ressembleraient beaucoup au Samsung Galaxy S22 Ultra. Cela signifie plusieurs anneaux pour les caméras orientées vers l’arrière et une esthétique globalement similaire.

En ce qui concerne les spécifications, les téléphones auront certainement droit à une belle mise à niveau vers le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2, avec un écran jusqu’à 6,8 pouces, une résolution de 3088 x 1440 et une batterie de 5000 mAh au maximum. Il faudra attendre février pour en savoir plus.