Les séries SF et fantasy à ne pas manquer en 2022

Crédit : Paramount+

L’année 2022 vient à peine de commencer et les séries au programme promettent énormément. Ces prochains mois seront placés sous le signe des nouveautés à fort potentiel. Qu’elles soient diffusées sur Netflix, Disney+ ou Prime Video, ces productions misent sur un pitch alléchant, un gros casting et une direction artistique soignée. Histoire de bien préparer votre calendrier et programmer des rappels, la rédaction vous propose une sélection des meilleures séries SF et Fantasy. Et on vous rassure : il y en aura pour tous les goûts !

House of the Dragon, la chute de la Maison Targaryen

House of the Dragon, c’est le prochain gros projet de HBO. Une série télévisée basée sur l’univers de George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones. Sous forme de préquelle, cette série se déroule 200 ans avant les événements connus des fans. On suivra la guerre civile de la Danse des Dragons. C’est à cette période que la Maison Targaryen connaît sa chute et la disparition des dragons.

Série blockbuster oblige, House of the Dragon dispose d’un énorme casting. On retrouvera Matt Smith, l’interprète de Doctor Who, Olivia Cooke, aperçue chez Steven Spielberg ou encore Rhys Ifans, le Lézard de Spider-Man.

Série prévue pour 2022 sans date précise sur HBO Max.

Blood Origin, les origines des sorceleurs de The Witcher

Encore une série préquelle pour un gros succès. Blood Origin se déroule 1200 ans avant The Witcher, diffusé sur Netflix, et suit la création du premier sorceleur. Les spectateurs découvriront la Conjonction des Sphères et l’ancienne civilisation elfique avant sa disparition. Dans le rôle principal, on trouve Michelle Yeoh. La comédienne possède une belle filmographie avec Tigre et Dragon, Mémoires d’une geisha et prochainement Everything Everywhere All at Once.

Série prévue pour 2022 sans date précise.

Le Seigneur des Anneaux, adaptation de l’œuvre de J. R. R. Tolkien

Crédit : Prime Video

Passer après Peter Jackson ne sera pas aisé mais Amazon tente le coup. Car c’est en 2022 qu’est censé arriver Le Seigneur des Anneaux sur Prime Video. Un blockbuster dont chaque saison pourrait coûter 200 millions de dollars contre 90 millions pour Game of Thrones. Il semble que l’intrigue se déroule avant La Communauté de l’Anneau, durant le second âge de la Terre du Milieu. Peut-être que la création des anneaux de pouvoir sera au cœur de l’intrigue, voir celle de l’Anneau unique de Sauron ou suivra les guerres ponctuant l’œuvre.

Série prévue pour 2022 sans date précise.

Severance, la nouvelle série prometteuse d’Apple TV+

Severance, c’est le petit OVNI proposé par Apple TV+ en 2022. L’histoire se déroule à Lumon Industries où les licenciés rejoignent un programme pour séparer les souvenirs personnels des souvenirs professionnels. Le trailer montre une entreprise aux murs blancs immaculés et à l’ambiance étrange. On trouve un gros casting comme Patricia Arquette (Lost Highway), John Turturro (Barton Fink) ou encore Christopher Walken (Voyage au bout de l’enfer).

Série prévue pour le 18 février 2022 sur Apple TV+.

Obi-Wan Kenobi, la série Star Wars prévue sur Disney+

Crédit : Lucasfilm

Un peu de SF grand public avec la série Obi-Wan Kenobi. Dans cette production Star Wars, Ewan McGregor reprend son rôle de la trilogie. Même chose pour Hayden Christensen de retour en tant que Dark Vador/Anakin Skywalker. L’histoire se déroulerait après La revanche des Sith et la chute de l’Ordre Jedi. Obi-Wan Kenobi serait chargé de veiller dans l’ombre sur Luke Skywalker alors que l’Empire domine la galaxie.

Série prévue pour 2022 sur Disney+.

The Legend of Vox Machina, de l’animation pour les amateurs de fantasy sur Prime Video

Parce qu’il faut toujours de l’animation, The Legend of Vox Machina se présente comme la série parfaite pour les amateurs de fantasy. Prévue pour ce début d’année 2022, cette production suit un groupe d’aventuriers attachants prêt à sauver le monde contre de la magie noire et des créatures.

Série prévue pour le 28 janvier 2022 sur Prime Video.

Halo, l’adaptation de la célèbre franchise vidéoludique

Impossible de ne pas citer Halo, adaptation télévisée de la franchise exclusive à la Xbox. Pablo Schreiber et Jen Taylor incarnent respectivement Master Chief et Cortana. Malgré un retard pris à cause de la pandémie, la série arrive en 2022. L’intrigue suit un conflit au 26ème siècle entre les humains et la menace extraterrestre Covenant. Halo présente un premier trailer prometteur qui prouve que la production a mis les moyens !

Série prévue pour 2022 sur Paramount+.

The Orbital Children, de la japanimation de SF sur Netflix

Un peu de japanimation pour diversifier cette liste. The Orbital Childen se déroule en 2045 à l’heure où l’humanité semble plus avancée que jamais. Après un accident dans une station spatiale, un groupe de jeunes personnes doit utiliser les IA et drones présents sur place pour se sortir de cette situation tendue. Le studio Signal MD livre une animation très jolie et agréable à suivre. Le trailer ne ment pas : c’est sublime !

Série prévue pour le 28 janvier sur Netflix.

Andor, le spin-off de Rogue One sur Disney+

Crédit : Lucasfilm

SF oblige, une autre série Star Wars ! Andor se déroule 5 ans avant Rogue One, long-métrage de 2016, et suit Cassian Andor de nouveau joué par Diego Luna. Le personnage est espion pour le compte de l’Alliance rebelle et surveille l’Empire galactique. On sait que cette mini-série se compose de 12 épisodes.

Série prévue pour 2022 sur Disney+.

Willow, la suite du film éponyme sur Disney+

Crédit : Disney

Des années après le film, Willow débarque en série télévisée. Une suite se déroulant plusieurs années après le long-métrage. Warwick Davis reprend son rôle de Willow au royaume des fées et du dragon à deux têtes Eborsisk. La série promet de présenter de nouveau personnage mais n’en a pas dit plus à l’heure actuelle.

Série prévue pour 2022 sur Disney+.