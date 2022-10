Les Simpson transformés en anime dans un épisode parodique de Death Note

Les Simpson revisités à la façon de Death Note © The Simpsons, Fox

Les Simpson reviennent pour un nouvel épisode spécial Halloween, Treehouse of Horror XXXIII, avec trois parties offrant des clins d’œils à The Babadook, Westworld ainsi qu’une parodie de Death Note intitulée Death Tome.

Les premiers regards sur cet hommage à Death Note ont émergé en ligne, offrant un aperçu des personnages tels que Marge et Homer façon anime. Jusqu’à présent, le court métrage semble assez prometteur, avec des animations impressionnantes, gracieuseté du studio sud-coréen DR Movie, qui a travaillé sur des productions telles que The Animatrix, Avatar : The Last Airbender, The Batman (The Animated Series) ou Teen Titans.

Les Simpson transformés en anime, un pari réussi

Au-delà des captures d’écran, un court métrage a également fait surface en ligne avec Lisa Simpson. Située dans une ville dystopique embourbée dans la pollution, Lisa se lance dans un voyage pour réparer le monde, rencontrant des conséquences imprévues en cours de route. Les versions animées des jumeaux Sherri et Terri ainsi que Disco Stu sont visibles en arrière-plan.

Lisa façon Death Note © The Simpsons, Fox

L’épisode spécial Treehouse of Horror XXXIII sera diffusé via les stations FOX le 30 octobre à 20 h 00 HNE et sera diffusé via Hulu le lendemain. En France, la série continue actuellement d’être diffusée sur 6ter le vendredi soir ou le samedi soir, mais aussi sur Apple TV+ et Disney+.