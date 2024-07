Dragon Ball Daima : enfin une fenêtre de sortie pour l’anime inédit

© Toei Animation

Crunchyroll ajoute petit à petit les animes Dragon Ball à son catalogue, le tout en VO et en VF. Une bonne chose non seulement pour les fans les plus nostalgiques, mais également pour ceux voulant découvrir la licence d’Akira Toriyama.

Avant son décès en mars dernier, le Japonais travaillait sur un nouvel anime nommé Dragon Ball Daima. La Toei Animation restait jusqu’à maintenant assez vague sur sa fenêtre de sortie, évoquant simplement l’automne 2024. Un nouveau trailer révèle que l’anime sortira en octobre prochain.

Le nouveau trailer de Dragon Ball Daima révèle que l’anime arrive en octobre 2024

La Toei Animation vient de publier une bande-annonce inédite de Dragon Ball Daima. Même si elle ne dure qu’une minute, elle permet de voir quelques personnages réduits à leur taille d’enfant, dont Vegeta et évidemment Goku. Rappelons que le héros et ses amis se retrouvent dans cet état à cause d’un étrange complot qu’ils vont devoir élucider, le tout avec des capacités au combat fatalement inférieures à leurs standards.

À lire > Les meilleurs animes de tous les temps, vous devez absolument les voir

La qualité d’animation semble clairement au rendez-vous, comme très souvent avec le studio japonais. En fin de bande-annonce, le studio Toei Animation dévoile enfin la fenêtre de sortie de Dragon Ball Daima, fixée à octobre 2024.

Il faudra encore attendre un peu avant d’avoir une date de sortie officielle, mais nul doute que les fans de la licence s’en contenteront pour le moment. Notez qu’Akira Toriyama travaillait avec Yūko Kakihara sur le scénario de Dragon Ball Daima avant sa disparition.

Aya Komaki et Yoshitaka Yashima sont, eux, en charge de la réalisation. En France, Crunchyroll devrait diffuser Dragon Ball Daima en simulcast, c’est-à-dire simultanément à la diffusion au Japon. On vous conseille tout de même de visionner les précédents animes Dragon Ball dans l’ordre avant de plonger dans cette nouvelle série.