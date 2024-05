Naruto : le nouvel anime a enfin une fenêtre de sortie, les fans vont être ravis

Un nouvel anime Naruto était prévu en septembre 2023 pour fêter les 20 ans de la série. Sa diffusion fut décalée à une date ultérieure et on connaît enfin la nouvelle fenêtre de sortie de l’anime.

© Studio Pierrot

Naruto, disponible en intégralité sur TF1+, fait partie des shōnens les plus cultes de tous les temps avec Dragon Ball et One Piece. L’œuvre de Masashi Kishimoto raconte l’épopée de Naruto, un jeune ninja rejeté de tous qui rêve malgré tout de devenir Hokage, c’est-à-dire l’homme le plus fort et respecté du village.

L’histoire de Naruto n’est pas encore terminée puisque les fans peuvent le retrouver dans Boruto, l’œuvre consacrée à son fils. Bonne nouvelle pour les plus nostalgiques, un nouvel anime va même vous permettre de replonger dans la jeunesse de l’ancien rival de Sasuke.

Le nouvel anime Naruto a enfin une fenêtre de sortie

Le premier anime de Naruto comptait un grand nombre de moments épiques. Entre l’arc du Pays des Vagues, l’examen des Chûnin ou encore le combat entre Naruto et Sasuke, les fans ont vibré devant plusieurs épisodes mémorables. Même chose pour Shippûden, marqué par La Quatrième Grande Guerre et plusieurs décès de personnages importants, notamment.

À lire > Les 10 meilleurs animes de tous les temps, vous devez absolument les voir

En septembre 2023, la communauté s’attendait à revivre ces passages mythiques, puisque le studio Pierrot devait diffuser un nouvel anime nommé composé de quatre épisodes à l’occasion du 20ᵉ anniversaire de Naruto.

Malheureusement, sa sortie fut décalée à une date ultérieure et la série ne fait plus du tout parler d’elle depuis. Dans le rapport des résultats financiers de sa dernière année fiscale, TV Tokyo assure qu’il diffusera la nouvelle série pour commémorer le 20ᵉ anniversaire de Naruto au cours de cette année fiscale, soit avant le 31 mars 2025.

Une excellente nouvelle pour les fans, qui doivent aussi composer avec le long hiatus de l’anime Boruto. Reste à savoir si Crunchyroll ou ADN diffuseront l’anime en simulcast. Rappelons que le Studio Pierrot a déjà publié une bande-annonce de la série afin de vous mettre l’eau à la bouche.