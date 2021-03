Les stocks de PS5 pourraient empirer à cause de l’accident du canal de Suez

Qui aurait pu penser que les stocks de PlayStation 5 et Xbox Series X pouvaient encore se raréfier ? Alors que la disponibilité des consoles est déjà famélique, il se pourrait que l’accident survenu au canal de Suez accentue la pénurie. En effet, le cargo bloqué dans le canal bloque le passage aux autres bateaux, et certains d’entre eux pourraient bien transporter des livraisons de consoles next-gen.

Un bateau cargo Evergreen bloque le canal de Suez, et donc les autres cargos qui ont besoin de passer. Et il y a fort à parier que certains de ces bateaux transportent des consoles next-gen, ce qui pourrait retarder certaines livraisons. Pour rappel, le canal de Suez ouvre un accès maritime entre la Mer Rouge et la Mer Méditerranée. 12% des échanges mondiaux passent par ce canal. S’il n’existait pas, les bateaux venant d’Asie devraient faire le tour de l’Afrique pour rejoindre l’Europe. Un détour énorme, et coûteux aussi bien en matière de temps et d’argent.

Le blocage du canal de Suez, s’il se prolonge comme prévu, pourrait impacter un grand nombre de chaines de productions. Y compris celles des consoles, déjà fortement impactées par la raréfaction de certains composants, dont le substrat ABF. Les stocks de consoles next-gen pourraient donc se raréfier, si toutefois c’est possible tant les disponibilités depuis leurs sorties sont minimales.

Crise des stocks de PS5 et Xbox Series X, une situation qui impacte toute l’industrie du jeu vidéo

Alors que les « scalpers » ont déjà fortement profité de la crise des stocks, et commençaient à voir arriver le bout de leur modèle, voila qu’une nouvelle perturbation vient impacter la disponibilité des consoles. Et cela impacte la totalité du marché du jeu vidéo. En effet, même si certains chanceux ont déjà pu mettre la main sur une PS5, les studios et éditeurs ne cessent de repousser les sorties de jeux. Ainsi, les jeux next-gen se font attendre, et les joueurs commencent à s’impatienter. Et même si la crise du Covid-19 y est pour beaucoup, il y a de fortes chances pour que d’autres raisons influencent ces décisions.

En effet, certains reports pourraient être liés en partie à l’indisponibilité des consoles. Par exemple, certains jeux sont des « system sellers », dont l’arrivée sur le marché déclenche l’achat de consoles pour de très nombreux consommateurs. Mais soyons réalistes, quel est l’intérêt pour Sony et Microsoft de mettre leurs jeux AAA sur le marché tant que ces derniers ne peuvent pas booster les ventes de consoles ? Même si ces sorties ne pourront pas être repoussées au-delà du raisonnable, les pénuries de consoles ne vont certainement pas aider.

