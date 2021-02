PS5 : Jim Ryan revient sur la pénurie mondiale de la console next-gen et promet que Sony fait de son mieux

La PS5 a été victime de son succès avec l’énorme demande de la part des joueurs et une production qui peine à garder son rythme à cause de la pandémie. Le désastre commercial n’a pas non plus épargné les Xbox Series de Microsoft. Vos chances d’en avoir en 2021 sont ridicules, mais la situation va s’améliorer mois après mois. C’est en tout cas ce que Jim Ryan a annoncé lors d’une longue interview avec Robert Leedham du magazine mensuel GQ.

La PlayStation 5 et la manette DualSense – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le PDG de PlayStation est revenu sur la pénurie de la console next-gen en déclarant que : « je sais qu’il y a des gens qui voulaient une PS5 et qui n’ont pas pu en trouver une. Nous en sommes très désolés et évidemment reconnaissants que la demande ait été aussi forte qu’elle l’est ».

Quand les joueurs pourront-ils facilement acheter une PS5 ?

Malheureusement, mais il fallait s’en douter, Jim Ryan n’a donné aucune date pour le restock global de la PlayStation 5. Il a seulement confirmé que « nous travaillons comme nous l’avons toujours fait, mais avec une vigueur et une énergie renouvelées après Noël pour augmenter l’approvisionnement, cela augmentera au fil des mois ». En tout cas, Sony a déjà confirmé un réapprovisionnement avant la fin de l’année, mais il ne sera probablement pas suffisant pour répondre à la demande de l’ensemble des joueurs.

D’ailleurs, Jim Ryan a précisé qu’un joueur sur quatre en possession de la PS5 n’a jamais eu de PS4. La moitié des joueurs sont aussi nouveaux sur le PlayStation Network. Cela souligne à quel point la PlayStation 5 a le potentiel d’attirer de nouvelles personnes qui ne sont pas familières avec l’écosystème PlayStation.

La pandémie de Covid-19 et la forte demande, deux facteurs qui aggravent la situation

De plus, le PDG de PlayStation a donné plus de détails sur la rupture de stock de la PS5. Bien entendu, la pandémie de Covid-19 est la principale responsable. « Un exemple très visible est les difficultés du marché des semi-conducteurs. Vous savez, qu’il s’agisse d’automobiles, de smartphones, de PC ou de consoles de jeux, les problèmes dans tous ces domaines sont très largement documentés », a-t-il déclaré. Le coronavirus rend donc la production de la PS5 très difficile, mais un autre facteur l’aggrave encore plus. Il s’agit tout simplement de la demande qui est bien plus élevée que ce que Sony avait prévu.

En conclusion, nous n’avons encore aucune idée de quand la PS5 pourra être facilement trouvable (sans passer par les scalpers), mais Sony fait de son mieux pour accélérer la production et rendre la PS5 disponible le plus tôt possible. En attendant, la firme nippone a annoncé un nouveau State of Play pour le jeudi 25 février à 22h heure française qui se concentrera sur 10 jeux PS5 et PS4 dont les sorties sont prévues dans les prochains mois.

Source : Tom’s Guide