Les Tesla Model 3 et Model Y vont recevoir beaucoup d’améliorations en 2022

Les Tesla Model 3 (en rouge) et Model Y (en bleu) sont les plus abordables de la gamme de véhicules électriques Tesla.

Tesla n’a pas pour vocation de sortir une nouvelle version de ses voitures électriques chaque année, comme le font certains autres constructeurs concurrents. Il préfère miser sur une amélioration continue, c’est pourquoi des mises à jour matérielles sont apportées au fil des ans sur ses modèles, sans pour autant changer le nom de la voiture. La Tesla Model 3 et la Model Y devraient justement bénéficier de beaucoup de mises à jour l’année prochaine.

Batteries plus puissantes, puce améliorée, vitres renforcées… Tesla remet à niveau les Model 3 et Model Y

C’est une liste d’améliorations assez longue qui vient de fuiter sur un forum allemand de Tesla, avant d’être révélée par le site Elektrek. Elle semble provenir de la toute nouvelle Gigafactory ouverte par Tesla près de Berlin, la capitale allemande. La plupart de ces mises à jour semblent assez mineures, mais certaines seront certainement bienvenues pour tous les fans de Tesla qui connaissent bien les caractéristiques des véhicules électriques de la gamme… et leurs limitations.

Les Model 3 et Model Y sont les plus abordables de la gamme Tesla. En 2022, elles seront équipées d’une puce AMD Ryzen plus performante, déjà repéré dans des versions chinoises du SUV électrique. Cette nouvelle puce viendra remplacer le lent processeur Intel Atom, ce qui devrait améliorer de façon significative la réactivité du système d’infodivertissement intégré au véhicule. Côté sécurité, on rappellera d’ailleurs que Tesla n’empêche toujours pas le conducteur de jouer sur ce système en conduisant.

Les améliorations concerneront d’abord les Tesla fabriquées en Allemagne et en Chine

Les vitres arrière de ces deux modèles de véhicules électriques Tesla vont également être construits avec du Superhorn, un verre feuilleté spécial. Ils seront aussi équipés de batteries lithium-ion de 15,5 volts, au lieu des actuelles batteries plomb-acide de 12 volts. Du fait de la tension plus élevée de ces nouvelles batteries, d’autres composants électriques seront aussi remplacés, comme la pompe du liquide lave-glace.

Enfin, la Model 3 Performance bénéficiera de changements spécifiques. Son unité de transmission sera améliorée, et elle sera équipée d’une batterie LG 5L, un peu plus puissante, qui devrait rendre la Model 3 Performance un peu plus rapide sur la route. Selon les spécialistes de Tesla du site Elektrek, ces améliorations devraient concerner d’abord les Model 3 et Model Y construits en Allemagne et en Chine, avant d’atteindre les chaînes de production américaines plus tard dans l’année.

Source : Elektrek