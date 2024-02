Les vieux GPU NVIDIA rivalisent avec les RTX 4000, Qualcomm annonce Windows 12 : c’est le récap’

Tous les matins (sauf le lundi), on revient sur nos actus plébiscitées la veille. Samedi matin, on découvrait les sanctions que Disney+ prévoit pour le partage de compte, que Tesla allait mettre à jour vos phares, et que de nombreux utilisateurs de Windows 10 rapportaient des difficultés à lancer certains logiciels. Dimanche, on récapitulait toutes les news les plus importantes de la semaine dernière : des nouvelles de Windows 12, l’affichage du Galaxy S24 Ultra qui déçoit… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est cartes graphiques Nvidia, Windows 12 et Linky.

Un trafiqueur de compteurs Linky s’offre une Audi Q7

De nombreuses personnes trafiquent leur compteur Linky mais cette pratique peut vous exposer à de lourdes sanctions. Visiblement, un chanceux réussit pendant longtemps à passer entre les mailles du filet et même à s’offrir une Audi Q7 grâce à la modification de compteurs avant de se faire arrêter. Dans le Gard, l’homme de 36 ans vendait ses services à des particuliers pour diminuer leur consommation artificiellement. Apparemment, sa petite activité connaissait un beau succès : selon France 3 Occitanie, la police a saisi plus de 80 000 euros chez lui.

Windows 12

Microsoft s’apprête à dévoiler une nouvelle mouture de son système d’exploitation emblématique, Windows, dont le lancement est prévu aux alentours de la mi-2024, comme l’a annoncé Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, au cours d’une récente conférence téléphonique. Une interrogation persiste quant à la dénomination de cette nouvelle version : s’agira-t-il de Windows 12 ou de Windows 11 24H2 ? La réponse n’est pas tranchée, bien que les indices actuels penchent davantage en faveur de Windows 11 24H2, avec une possibilité subsistante de l’arrivée de Windows 12 en 2025.

Un mod permet de booster les performances des anciens GPU NVIDIA

DLSS 3 to FSR 3

C’est une nouvelle inattendue qui va réjouir les possesseurs de cartes graphiques Nvidia RTX 2000 et 3000 : un mod permet de profiter du FSR 3 d’AMD dans les jeux qui supportent le DLSS 3 de Nvidia. Résultat : un boost significatif des fréquences d’images, pouvant dépasser les 60 % de gain de performances. Comment est-ce possible ? FSR 3, habituellement exclusive aux cartes graphiques AMD Radeon, est ici utilisée comme une « rustine » pour pallier l’absence de support de la génération d’images DLSS 3 sur les RTX 2000 et 3000.