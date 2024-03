Nvidia dévoile le prix du GPU B200, une arnaque à 50 € frappe les automobilistes : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait notre essai du Peugeot E-3008, qu’Apple critique les anciens modèles d’iPhone et que Gamestop avait révélé une fenêtre de sortie pour le remake de Silent Hill 2. Ce jeudi au programme, c’est Nvidia, arnaque et Red Dead Redemption. Bonne lecture !

Red Dead Redemption est offert aux abonnés GTA+

Crédit : Take Two Interactive

Une offre alléchante permet actuellement d’obtenir Red Dead Redemption à moindre coût. RD1 et son DLC Undead Nightmare sont disponibles gratuitement pour les abonnés GTA+. Ce programme d’abonnement donne accès à des avantages pour GTA Online, moyennant 5,99 euros par mois. Mais Rockstar y inclut également des cadeaux en lien avec ses autres franchises, comme dans l’offre qui nous intéresse aujourd’hui. Notez toutefois que GTA+ est uniquement accessible sur PlayStation 5 et Xbox Series. Il faut donc être muni de l’une de ces deux consoles pour pouvoir récupérer Red Dead Redemption gratuitement.

Un billet de 50 € sur votre pare-brise ? C’est une arnaque

© Pixabay

La Police nationale de la Haute-Garonne alerte sur une arnaque inquiétante. Cette fois, les escrocs misent sur l’appât du gain de leur victime pour les piéger. Ils commencent par placer un billet de 50 € sur votre pare-brise. Si vous sortez le récupérer en vitesse et que vous avez déjà mis les clefs sur le contact, le malfaiteur en profite pour subtiliser votre véhicule. Une arnaque peu élaborée, dont la réussite dépend essentiellement du comportement du conducteur, mais qui peut coûter cher aux victimes. La Police nationale de la Haute-Garonne ne précise pas si le billet placé sous le pare-brise est un faux, mais cela semble très probable.

Nvidia dévoile le prix de la puce B200 dédiée aux calculs d’IA

© Nvidia

La semaine dernière, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, présentait la puce Blackwell B200 tant attendue. Ce GPU destiné aux calculs d’IA présente tout un tas d’améliorations par rapport à son prédécesseur, le H100. Dans une récente interview pour CNBC, Jensen Huang donnait quelques détails supplémentaires sur le GPU Nvidia B200, notamment sur son prix : situé entre 30 000 et 40 000 dollars par GPU, c’est l’équivalent de 37 000 euros. Ce prix n’est pas très élevé pour les entreprises du secteur, puisque le H100 se vendait justement aux même prix, sans la puissance multipliée par quatre et la consommation d’énergie réduite de la nouvelle puce.