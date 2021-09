L’hélicoptère Ingenuity prend la toute première photo 3D de Mars

L’hélicoptère Mars Ingenuity est utilisé pour aider à trouver des endroits à explorer plus en détail par l’équipe du rover de la mission d’exploration Perseverance, et aide à trouver des échantillons de roches martiennes insolites ou intéressantes. Le petit engin expérimental, d’un poids de seulement deux kilos, a donné d’excellents résultats si bien que sa mission a duré beaucoup plus longtemps que prévu. C’est lors de son 13e vol que le petit éclaireur volant s’est essayé à la prise de vues en 3D.

La première photo du sol martien à observer avec des lunettes 3D

Cette photo prise le 4 septembre montrent un monticule d’environ 10 mètres de large recouvert de roches, survolé à environ 8 mètres de hauteur, soit plus bas que les photographies précédentes de l’hélicoptère. Il s’agit d’une image composite, c’est-à-dire qu’elle a été constituée en combinant deux photos prises à 5 mètres l’une de l’autre avec la caméra couleur d’Ingenuity, puis traitées en rouge et en vert.

En chevauchant ces deux images pour former une image stéréoscopique, il devient possible de les visionner avec des lunettes 3D, offrant alors à l’observateur une vue en trois dimensions du monticule rocheux. L’image a été prise dans une région du cratère Jezero de Mars connue sous le nom de région « South Seitah ». On remarque sur la photo les rides de sable particulières qui sont courantes dans la région. La géologie de la planète rouge est particulièrement étudiée et des chercheurs ont récemment prouvé que Mars a subi une activité volcanique très intense il y a plusieurs centaines de millions d’années.

L’hélicoptère Ingenuity pourra-t-il prendre d’autres photos 3D de Mars ?

La Nasa a récemment averti qu’il serait de plus en plus difficile de faire voler Ingenuity avec le changement de saison sur Mars, qui implique une densité atmosphérique plus faible. Pour lutter contre ce phénomène, les ingénieurs de la mission espèrent augmenter la vitesse du rotor de l’hélicoptère pour lui permettre de conserver sa capacité.

Ingenuity est un élément essentiel pour la réussite de l’objectif principal de la mission d’exploration martienne Persévérance. Celle-ci vise en effet à obtenir des percées en astrobiologie, en identifiant sur le sol et dans les roches des signes de vie microbienne qui auraient existé par le passé sur la planète rouge.

Source : Nasa