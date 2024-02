L’IA transforme le Bloc-notes de Windows 11 en un puissant outil d’explication de code

Le Bloc-notes de Windows 11 s’agrémente d’une nouvelle fonctionnalité pratique. Il est désormais possible de demander à Copilot d’expliquer des segments de code, des fichiers journaux ou tout autre contenu mis en surbrillance dans l’application. L’option est pour le moment réservée aux Insiders.

© Envato

Copilot peut répondre à vos questions et générer du texte, des images et du code. La version de l’agent conversationnel dédiée à Windows 11 a également la particularité de pouvoir interagir avec les paramètres de l’OS et avec certaines applications. Sur son blog, Microsoft vient ainsi d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour le Bloc-notes qui peut désormais s’appuyer sur l’IA pour éclairer votre lanterne.

A lire aussi > Windows 11 : le Bloc-notes affiche enfin le nombre de caractères

Copilot s’invite dans le Bloc-notes de Windows 11

En surlignant du texte dans l’application, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’option “Expliquer avec Copilot”. Ce faisant, l’assistant s’ouvrira automatiquement et leur proposera une description rapide de ce qu’ils ont mis en surbrillance. Grâce à cette option, ils pourront notamment demander à l’IA de les aider à expliquer les fichiers journaux, les segments de code ou tout autre contenu sélectionné dans le Bloc-notes.

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité pratique est réservée aux membres du programme Windows Insider qui ont accès à Copilot sur Windows 11. Les utilisateurs européens ne pourront donc pas en profiter immédiatement, l’assistant dopé à l’IA n’étant pas encore accessible sur le Vieux Continent. Microsoft doit d’abord se conformer au Digital Markets Act, comme nous vous l’expliquons ici.

© Microsoft

A l’avenir, le Bloc-notes va également s’agrémenter d’une autre fonction alimentée par l’IA. Baptisée Cowriter, celle-ci proposera aux utilisateurs plusieurs options pour améliorer leur texte (“Réécrire”, “Faire plus court”, “Faire plus long”, “Changer de ton” ou “Changer de format”).

Une nouvelle fonction pour l’outil Capture d’écran de Windows 11

Dans le même temps, Microsoft a annoncé l’arrivée d’un nouvel outil pour l’application de Capture d’écran. Une fois que vous aurez fait votre capture, vous pourrez générer des formes diverses (flèches, rectangles, cercles, etc) pour annoter votre image. Il est possible de modifier la couleur de remplissable ou de contour. Vous pouvez aussi redimensionner la forme et la déplacer avant de la fusionner avec votre capture.

Voici un aperçu de ce nouvel outil qui est pour le moment disponible uniquement pour les membres du Programme Windows Insider :

© Microsoft