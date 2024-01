Copilot : pourquoi l’IA n’est toujours pas disponible sur Windows 10 et 11 en France

© Envato

Copilot a été introduit sur Windows 11 par l’entremise de la mise à jour 23h22 déployée à l’automne dernier. Pourtant, l’assistant personnel dopé à l’IA n’est toujours pas disponible en France. Il est en effet impossible de converser avec lui même si vous avez mis consciencieusement votre système d’exploitation à jour ces derniers mois.

Comment expliquer un tel retard à l’allumage ? Avant de lâcher Copilot en Europe, Microsoft doit se mettre en conformité avec le règlement sur les marchés numériques, le fameux Digital Markets Act qui vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Contacté par Tom’s Guide, Microsoft confirme qu’il compte toujours le déployer dans l’Espace économique européen, une fois qu’il sera entré dans les clous de la réglementation.

Microsoft doit se conformer au Digital Markets Act avant de déployer Copilot en Europe

“Notre objectif est de rendre accessible Copilot dans Windows au sein de l’EEE dès que possible, selon un calendrier qui est en cours de construction. Nous respectons un calendrier précis pour lancer Copilot dans Windows au sein de l’EEE en pleine conformité avec le DMA et nous continuerons à travailler avec la Commission européenne au fur et à mesure de l’avancement de ces efforts de mise en conformité”, précise l’entreprise.

Dès lors, à partir de quand sera déployé Copilot dans nos contrées ? “Microsoft a commencé à tester et à mettre en œuvre des changements pour que les services désignés soient pleinement conformes au Digital Markets Act (DMA) de l’UE d’ici mars 2024”, indique l’éditeur. On peut donc espérer que l’assistant soit déployé à partir de mars prochain. Pour rappel, les géants du numérique ont jusqu’au 6 mars pour se mettre en conformité avec la loi européenne, sous peine de sanctions.

Propulsé par GPT-4 Turbo et DALL-E 3, Copilot est un assistant personnel qui se niche à gauche de la barre des tâches sur Windows 11 (et bientôt sur Windows 10). Les utilisateurs peuvent converser avec lui en langage naturel et lui soumettre des requêtes précises, comme sur ChatGPT (tâches rédactionnelles, écriture de code, génération d’images). La version du chatbot dédiée à Windows a également la particularité de pouvoir interagir avec les paramètres de votre OS et certaines applications.

Vous êtes pressé de l’utiliser comme votre serviteur ? Sachez qu’il existe un moyen détourné pour obtenir une version préliminaire de Copilot sur Windows 11. Assurez-vous que votre OS est à jour et suivez ces étapes :

Ouvrez le menu Exécuter avec le raccourci Windows + R.

avec le raccourci Windows + R. Saisissez cette commande : microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

Une version préliminaire de l’assistant surgira à droite de l’écran.

Ecrivez vos premiers prompts !

© Tom’s Guide