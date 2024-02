Lidl se lance dans la vente d’iPhone et de produits Apple à prix cassé

Lidl fait plaisir à ses consommateurs allemands en organisant une énorme vente de produits Apple à prix cassé. On retrouve l’iPhone ou encore l’iPad en réduction. Malheureusement, rien n’indique que l’opération aura lieu en France.

Lidl lance la vente de produits Apple, comme l’iPhone, à prix cassé sur son site

Malheureusement, cette vente ne concerne que l’Allemagne à l’heure actuelle

Lidl renforce sa position de leader du discount avec cette opération majeure

Lidl se démarque de la concurrence sur le marché du discount. L’enseigne lance des produits coûteux à des prix avantageux comme ses bornes de recharge pour voiture électrique. Mais le géant allemand s’intéresse aussi à la tech car depuis peu, l’iPhone et d’autres produits Apple sont vendus sur son site.

À lire > Que vaut le Crivit X, nouveau vélo électrique urbain et abordable de Lidl ?

Plusieurs iPhone et iPad en réduction jusqu’à -37%

Les nouvelles technologies n’échappent pas à Lidl. Après le lancement de ses consoles embarquant des 150 classiques du gaming, place à l’iPhone, d’iPad et d’accessoires à prix cassé sur son site. Il y a toutefois un mais puisque ces produits ne sont disponibles qu’en Allemagne. Rien n’indique qu’ils arriveront en France, reste à croiser les doigts.

Sans surprise, depuis la vente de produits Apple à prix cassé, le site allemand de Lidl affiche des ruptures de stock. Il faut dire que les promotions sont belles, notamment pour l’iPhone :

iPhone 12 : 499 euros au lieu de 799 euros soit 37% de baisse

499 euros au lieu de 799 euros soit 37% de baisse i Phone 13 : 599 euros au lieu de 899 euros soit 33% de baisse

599 euros au lieu de 899 euros soit 33% de baisse iPhone 14 Plus : 949 euros au lieu de 1279 euros soit 25% de baisse

Il en va de même pour l’iPad et ses baisses alléchantes :

iPad mini Wi-Fi + Cellular 64 Go (6ème génération) : 679 euros au lieu de 849 euros soit 20% de baisse

679 euros au lieu de 849 euros soit 20% de baisse iPad Air Wi-Fi 10.9 pouces Wi-Fi (4ème génération) : 579 euros au lieu de 789 euros soit 26% de baisse

On trouve également des accessoires comme la coque MagSafe à 29,99 euros au lieu de 69 euros soit 56% de réduction ou encore le chargeur de 12W au prix de 14,99 euros au lieu de 25 euros soit 40% de réduction.

Pas de livraison en France, malheureusement

Et au cas où vous vous posiez la question, non, il n’est pas possible de commander depuis le site allemand de Lidl pour une livraison en France. Ces promotions nous passent donc sous le nez. En revanche, rien ne vous empêche de demander à un proche qui vit là-bas d’acheter un iPhone ou un iPad pour vous.

Comme expliqué précédemment, rien n’indique que l’opération aura lieu en France. Il semblerait que Lidl, enseigne d’origine allemande, ait privilégié ses terres pour vendre des produits Apple à prix cassé. Mais à mesure de son succès croissant, on peut s’attendre à ce que l’enseigne organise des ventes pareilles dans d’autres pays comme la France.