Lidl : ce smartphone populaire de Xiaomi serait vendu à 79,99 € dès lundi, un carton en approche

Redmi A3 © Xiaomi

Dès le 1er juillet 2024, Lidl proposera en Allemagne, et sûrement en France aussi, le Xiaomi Redmi A3 à un prix attractif de 79,99 €. Ce smartphone, déjà populaire pour son rapport qualité-prix, est destiné à attirer ceux qui cherchent un appareil fonctionnel sans dépenser une fortune.

Le Xiaomi Redmi A3 arriverait chez Lidl à prix cassé !

Avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible via microSD, il offre suffisamment de performances pour les tâches courantes. Livré avec Android 14, il promet deux ans de mises à jour de l’OS et trois ans de mises à jour de sécurité.

L’un des points forts du Xiaomi Redmi A3 est son autonomie. Équipé d’une batterie de grande capacité, souvent autour de 5000 mAh, ce smartphone est conçu pour durer toute la journée avec une utilisation normale. Cette capacité de batterie permet généralement de tenir jusqu’à deux jours en utilisation modérée.

Le Xiaomi Redmi A3 est doté d’un processeur très modeste, mais efficace pour sa gamme de prix, le Helio G36 Octo-Core cadencé à 2,2 GHz. Ce processeur, combiné à 3 Go de RAM, permet de gérer sans difficulté les tâches quotidiennes. Attention, il n’est pas conçu pour les jeux gourmands en ressources ou les applications très exigeantes, mais il répond parfaitement aux besoins de ceux cherchant un appareil simple et fonctionnel.

L’écran du Xiaomi Redmi A3 est de taille confortable, de 6,71 pouces, avec une résolution HD+ à 90 Hz qui offre une qualité d’image correcte pour cette gamme de prix.

L’un des aspects à noter est toutefois l’absence de chargeur dans la boîte, un choix de plus en plus courant chez les fabricants pour réduire les déchets électroniques. Il faudra donc utiliser un chargeur existant ou en acheter un séparément, mais à ce prix, on ne va pas se plaindre.

En Allemagne, cette promotion a déjà incité des enseignes comme MediaMarkt et Saturn à ajuster leurs prix. En France, des acteurs comme Fnac, Darty ou Carrefour pourraient également réagir en proposant des réductions similaires sur le Xiaomi Redmi A3, qui s’achète pour l’instant (neuf) à 129,90 €.