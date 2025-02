Linky : les derniers récalcitrants vont devoir passer à la caisse

Si vous faites partie des derniers irréductibles opposés au compteur Linky, il faudra débourser quelques euros de plus chaque mois, en pénalité.

Neuf ans après leur lancement, les compteurs Linky continuent de susciter la polémique et ses opposants restent soudés. Bien que les accusations d’émetteur d’ondes ou de mouchard aient été balayées, le compteur vert ne fait toujours pas l’unanimité auprès des Français. Près de 2,1 millions de foyers français résistent encore à l’installation ddu boîtier vert qui permet de transmettre en temps réel les données de consommation électrique.

Déjà en août 2024, Enedis, la société responsable de la gestion du réseau électrique français, avait annoncé qu’une taxe serait imposée à tous les foyers ne disposant pas encore de compteur Linky, même s’ils transmettent eux-mêmes les relevés de consommation. Elle devait être au départ de 64 euros par an, il semblerait que la facture soit finalement légèrement moins salée.

6,48€ par mois si vous n’avez pas de compteur Linky

En effet, à partir du 1er août 2025, Enedis va facturer 40 euros par an, 6,48 euros par mois pour être précis, les personnes refusant toujours d’installer un compteur Linky. Et la facture pourrait grimper de 4,14€ supplémentaire par mois, s’ils refusent de communiquer leur relevé ou s’ils empêchent l’accès au compteur.

Marianne Laigneau, présidente du directoire Enedis depuis 2020, affirmait en 2021 dans un entretien avec Ouest France : “L’idée n’est pas de sanctionner ceux qui n’auraient pas Linky, mais d’envisager des modalités de facturation en 2023 puis 2025 pour les clients pour lesquels on serait amené à devoir maintenir un système de relève, ce qui engendre un coût alors que tout l’écosystème Linky est numérisé.”

Espérons que cette mesure ne force par les réfractaires à accepter l’installation d’un compteur Linky puis à frauder en le trafiquant. Notez que cette pratique est illégale et passible au maximum d’un million d’euros d’amende et de dix ans d’emprisonnement, mais surtout, elle peut mettre en danger l’installation électrique de votre maison et provoquer un incendie.