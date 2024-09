Linky : les opposants vont se « battre jusqu’au bout » contre le compteur, ils crient à l’injustice

Ils sont nombreux à s’opposer au compteur Linky et la nouvelle taxe mise en place par Enedis ne passe vraiment pas. Malgré les divergences politiques et sociales, les réfractaires sont soudés selon un sociologue.

© Enedis

Enedis imposera une taxe annuelle de 64 euros HT aux foyers sans compteur Linky dès 2025

Les opposants au compteur Linky, issus de tous horizons, envisagent des actions légales contre cette nouvelle mesure d’Enedis

Environ 2 millions de foyers français résistent encore à l’installation des compteurs Linky, pour des raisons diverses

Les compteurs Linky continuent de susciter la polémique, huit ans après leur lancement. Malgré une large adoption, environ 2 millions de foyers français résistent encore à l’installation de ces appareils capables de transmettre en temps réel les données de consommation électrique.

À lire > Si vous trafiquez votre compteur Link, vous pouvez finir en prison

Pourquoi le compteur Linky fait polémique ?

La sociologue Aude Danieli, interrogée par Le Parisien, souligne la diversité des opposants au Linky au-delà des clivages politiques et sociaux. La résistance est particulièrement forte dans certaines régions comme l’Île-de-France, la Bretagne et le Sud-Ouest.

La polémique risque de s’intensifier en 2025 avec l’annonce par Enedis d’une nouvelle taxe de 64 euros HT par an pour les foyers non équipés d’un compteur Linky. Et ce même si vous effectuez vous-même le relevé de l’ancienne installation, provoquant la colère de bon nombre de clients.

Claude, membre du collectif Stop Linky, exprime sa détermination à contester cette décision et envisage même une action en justice. Passablement révolté, l’homme qualifie cette approche de “mafieuse” et il n’est pas le seul.

Les raisons de l’opposition au Linky sont variées : inquiétudes sur la vie privée, préoccupations de santé, suspicion envers les grandes entreprises, etc. À propos des ondes, il a pourtant été démontré que le compteur ne représente pas un danger.

Des opposants qui risquent de se radicaliser ?

La décision d’Enedis pourrait marquer un tournant dans ce conflit. De nombreux réfractaires pourraient reconsidérer leur position face à une taxe supplémentaire. Toutefois, elle risque également de renforcer l’opposition et de conduire à de nouvelles formes de protestation et de résistance.

L’existence de ces compteurs ne s’est pas fait sans heurt entre les incendies qui seraient provoqués par ces dispositifs ou encore les tentatives d’arnaque et autres modifications illégales. Le fait que l’électricité puisse être limitée par les fournisseurs d’énergie agace également certains usagers. Linky continue de diviser la population même si, dans les faits, il est tout à fait compréhensible qu’Enedis modernise son équipement qui, rappelons-le, lui appartient. Même si le compteur se trouve dans votre domicile.

Vous aimerez aussi :