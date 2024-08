Enedis commence à facturer les opposants au compteur Linky, la colère gronde

© Envato

À partir de 2025, Enedis, la société responsable de la gestion du réseau électrique français, imposera une nouvelle facturation aux foyers qui refusent toujours d’installer un compteur Linky, même si ces derniers effectuent eux-mêmes les relevés de consommation. Ce changement suscite la colère et l’incompréhension chez de nombreux usagers, comme cet habitant de Toulouse interrogé par france info qui refuse catégoriquement l’installation de ce compteur controversé.

64 € pour refus du compteur Linky : Enedis passe à l’offensive

Pierre (un nom d’emprunt) fait partie de ces réfractaires qui voient dans le Linky un appareil intrusif et potentiellement nocif. Depuis plusieurs années, il refuse l’installation de ce compteur dans son logement, qualifiant le dispositif de « mouchard chargé d’ondes ». Pour éviter toute facturation supplémentaire, il s’est toujours plié à l’exercice fastidieux de relever lui-même ses index de consommation et de les transmettre à Enedis. Cependant, cette pratique ne suffira plus pour échapper aux frais à partir de mi-2025.

En juillet 2024, Pierre a reçu un courrier d’Enedis l’informant de cette nouvelle mesure. Selon cette lettre, les foyers équipés d’un compteur de l’ancienne génération seront automatiquement soumis à des frais de relève, même s’ils communiquent eux-mêmes leurs relevés. Ces frais, approuvés par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), s’élèveront à 10,66 euros HT tous les deux mois, soit environ 64 euros par an.

La lettre en question © FTV

Pour Enedis, cette facturation vise à compenser les coûts supplémentaires engendrés par la gestion des anciens compteurs. Depuis le début du déploiement des Linky, la société a pour objectif de moderniser le réseau en remplaçant les anciens compteurs par des modèles connectés. Selon Enedis, ces nouveaux compteurs facilitent non seulement le suivi de la consommation pour les usagers, mais permettent aussi une meilleure gestion du réseau électrique national. Mais une frange de la population, représentée par des individus comme Pierre, reste farouchement opposée à ce changement, invoquant des préoccupations liées à la vie privée, à la santé et à la sécurité.

Pierre voit dans cette nouvelle facturation une tentative déguisée de forcer la main aux réfractaires. « Je fais leur travail, et en plus, ils me facturent ! C’est un abus de pouvoir, une manière de m’imposer leur compteur » s’indigne-t-il. En réponse, il envisage de faire appel à un avocat et de contacter des associations de consommateurs telles que l’UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs pour contester cette décision.

Le bras de fer entre Enedis et les opposants au Linky est loin d’être terminé. Alors que l’entreprise justifie cette mesure par des raisons économiques et logistiques, les réfractaires comme Pierre dénoncent une atteinte à leurs droits et une pression injuste pour les contraindre à accepter ce compteur qu’ils rejettent catégoriquement. La situation pourrait bien donner lieu à de nouveaux conflits, tant sur le plan juridique que social.