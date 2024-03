L’iPad 10 est à prix cassé sur AliExpress pour le Choice Day

iPad 10 > 367€ chez AliExpress

Vous rêvez depuis longtemps de vous offrir un iPad dernière génération ? Mais comme souvent, les produits Apple sont hors de prix. En effet, l’iPad 10ème génération est en vente sur le site officiel à partir de 589 euros ! Heureusement, AliExpress vous propose une offre exceptionnelle avec trois promotions cumulées.

L’iPad 10 est ainsi en vente à seulement 419 euros mais vous avez un coupon vendeur qui le fait baisser à 417 euros. Et ce n’est pas fini ! Jusqu’au 5 mars à 23h59, c’est le Choice Day qui vous permet de bénéficier de nombreuses réductions mais aussi de pouvoir utiliser une série de codes promo. Ainsi, avec le code promo CHFR50, vous avez une baisse de prix supplémentaire de 50 euros. L’iPad 10 vous revient donc à seulement 367 euros au lieu de 589 euros, soit une réduction de 122 euros !

Pour rappel, pendant le Choice Day, les lecteurs de Tom’s Guide bénéficient aussi de codes promos exclusifs :

TOMSGD03 : 3 euros remboursés à partir de 29 euros d’achat

: 3 euros remboursés à partir de 29 euros d’achat TOMSGD08 : 8 euros remboursés à partir de 69 euros d’achat

: 8 euros remboursés à partir de 69 euros d’achat TOMSGD20 : 20 euros remboursés à partir de 169 euros d’achat

: 20 euros remboursés à partir de 169 euros d’achat TOMSGD30 : 30 euros remboursés à partir de 239 euros d’achat

⚙️ Quelles sont les caractéristiques de l’iPad 10 ?

L’iPad 10ème génération est un concentré de technologies avec sa puce A14 Bionic conçue par Apple. Il est équipé d’un excellent écran Liquid Retina de 10,9 pouces et d’un design très réussi avec la possibilité de choisir entre 4 couleurs vives, selon vos goûts. Les amateurs de photo apprécieront le capteur grand angle de 12 mégapixels à l’arrière et le capteur frontal ultra grand-angle, de 12 mégapixels également, ravira les adeptes des appels en visio. Du côté de la connectivité, on retrouve le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2. Pour compléter le tout, la sécurité de l’appareil est assuré par le très efficace Touch ID.

Mais l’iPad 10 n’est pas qu’une simple tablette graphique puisqu’elle est compatible avec l’Apple Pencil USB-C et l’Apple Pencil première génération. Vous pouvez ainsi l’utiliser comme tablette graphique ou pour tous vos travaux créatifs qui demandent une grande précision. Cet iPad est aussi compatible avec le Magic Keyboard Folio qui vous permet de rajouter à la fois un clavier et un trackpad pour le transformer en véritable ordinateur portable.