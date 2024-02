Offre à saisir sur l’enceinte Anker Soudcore Motion qui passe à moins de 100 € chez Aliexpress

C’est chez Aliexpress que l’enceinte Anker Soudcore Motion bénéficie d’une belle promotion et passe ainsi à 96,35 € au lieu de 145,97 €.

Si vous avez envie de mettre du son chez vous, voici un bon plan inratable chez Aliexpress. En effet jusqu’au 1er mars, cette enceinte Anker Soundcore Motion bénéficie d’une belle réduction chez la boutique et passe ainsi à 96,35 € au lieu de 145,97 €.

Belle promotion sur l’enceinte Anker Soudcore Motion chez Aliexpress

Les enceintes Anker Soundcore Motion font partie de la gamme de produits audio d’Anker, une entreprise reconnue pour ses solutions de charge et ses appareils audio sous la marque Soundcore. Cette série se distingue par sa portabilité, sa qualité sonore et sa durabilité, trois critères indispensables pour une bonne enceinte audio portable. Si vous avez envie de la découvrir, voici plus de renseignements ci-dessous.

Cette enceinte Anker Soundcore Motion propose donc des performances tout à fait correcte qui devrait retenir toute votre attention. En plus d’une très belle qualité audio, elle est certifiée IPX7 ce qui lui assure une totale protection de l’eau, vous pourrez donc l’embarquer à la piscine ou à la mer. Sachez également qu’elle propose une très belle autonomie de 12 heures en une seule charge, cela vous permettra de faire la fête toute la nuit par exemple.

Pour écouter les morceaux de votre choix, c’est très simple puisque l’enceinte fonctionne via le Bluetooth, ainsi vous pourrez la relier à votre smartphone pour y passer vos playlists déjà toutes prêtes.

Attention pour craquer sur ce modèle, il va falloir faire vite puisque l’offre promotionnelle se termine le 1er mars, après il sera trop tard pour bénéficier de cette belle remise.

