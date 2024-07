Ce PC ultraportable Asus avec écran OLED est à prix cassé pendant les soldes

Asus donne le coup d’envoi des soldes à partir du 26 juin 2024 avec des promotions sur de nombreux PC portables. Parmi eux, on retrouve le Vivobook 16, un ultrabook abordable idéal pour les étudiants et les petits budgets qui passe sous la barre des 600€.

Les soldes d’été sont officiellement lancées, l’occasion pour Asus d’appliquer des réductions intéressantes sur sa gamme de laptops. Vous pouvez notamment acquérir le Vivobook 16 pour un prix plus bas que d’habitude, et cet ultraportable ne manque pas d’arguments pour vous convaincre de l’acheter.

Un écran de grande qualité

Compact et léger, le Vivobook 16 se transporte aisément et peut vous suivre partout au quotidien. Sa charnière pliable à 180° permet de placer l’ordinateur à plat, un design intuitif et pratique pour partager facilement des contenus et collaborer avec les personnes autour de vous. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré au pavé tactile et à Windows Hello pour déverrouiller son PC rapidement, sans besoin de renseigner son mot de passe à chaque fois.

Le grand point fort de cet Asus Vivobook 16 est la qualité de son écran de 16 pouces. L’affichage OLED octroie des noirs profonds et un contraste intense, sans faire de compromis sur la luminosité, bien utile pour le HDR. La définition de 1 920 x 1 200 pixels est bien adaptée à ce format de 16 pouces, offrant une résolution d’image confortable.

La dalle affiche des couleurs vives et fidèles. Elle est certifiée Pantone et son Delta-E est inférieur à 2 en moyenne (en dessous de 3, l’œil humain ne fait plus la différence entre l’écart de la couleur réelle et celle qui est affichée). Une précision des couleurs qui fait du Vivobook 16 une option à considérer si vous utilisez des outils de création.

L’écran adopte un ratio 16:10, mieux adapté à la bureautique et aux logiciels de retouche photo ou de montage vidéo que le traditionnel 16:9. Le rapport écran/corps de 86,5 %, garantissant de fines bordures, améliore le confort visuel de l’utilisateur, qui peut aussi compter sur les certifications SGS et TÜV Rheinland de faible émission de lumière bleue pour la réduction de la fatigue oculaire.

Un PC portable qui reste performant et silencieux, sans surchauffe

Les performances du Vivobook 16 sont assurées par un processeur Intel® Core™ 5 120U, efficient énergétiquement, et 16 Go de RAM. L’ultraportable bénéficie en outre de 512 Go de stockage SSD, pour un système d’exploitation fluide et des applications qui se lancent rapidement. L’appareil est aussi compatible Wi-Fi 6E, le standard de connectivité sans fil le plus récent du moment. De quoi profiter des meilleurs débits et d’une latence moindre lorsque vous êtes connectés à internet.

Le ventilateur IceBlade et les deux caloducs refroidissent efficacement le PC portable, qui reste ainsi frais, silencieux et rapide en toutes circonstances, sans ralentissement des performances. Pour les visioconférences, la webcam HD profite de la technologie de réduction du bruit en 3D (3DNR) d’Asus, qui améliore considérablement la clarté de l’image. Une fonction de réduction du bruit par IA isole les bruits indésirables et filtre les bruits ambiants pour privilégier la parole humaine, rendant les conversations bien plus agréables.

Le clavier ErgoSense a été étudié pour offrir un rebond et un déplacement optimaux, pour une expérience de frappe confortable et précise. L’espace entre le centre de chaque touche est de 19,05 mm, comme sur un clavier de bureau, afin d’éviter les fautes de frappe. La distance d’activation des touches est de 1,4 mm pour une frappe rapide et légère, qui ne nécessite pas une force excessive pour être prise en compte. Les touches sont légèrement incurvées pour épouser la forme du bout de vos doigts, ceux-ci étant alors naturellement guidés vers le point de contact idéal. Le pavé numérique est bien présent, pas besoin d’activer la majuscule pour taper des chiffres.

L’Asus Vivobook 16 est disponible au prix de 599,99 euros au lieu de 899,99 euros pendant les soldes.

