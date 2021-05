L’iPad Pro M1 est 50% plus puissant que la génération précédente et surpasse le MacBook Pro selon des benchmarks

Comme le rapporte MacRumors, les nouveaux scores de référence de Geekbench 5 montrent que le dernier iPad Pro d’Apple est plus de 50% plus rapide que son prédécesseur. Il surpasserait même les MacBook Pro équipés de puces Intel.

Le premier iPad Pro doté d’un processeur de série M serait apparemment aussi rapide que beaucoup l’espéraient. Les tests de benchmark de la nouvelle tablette montrent qu’elle est presque plus rapide que tous les MacBook équipés d’un processeur Intel.

iPad Pro 2021 – Crédit : Apple

Lors de la présentation de la nouvelle génération d’iPad Pro avec écran Liquid Retina XDR, Apple avait annoncé un gain de performances de 50 % par rapport à l’ancienne génération, et d’un gain de 40 % au niveau des graphismes. Il semble que ces données aient été confirmées par les premiers tests sur Geekbench 5.

En effet, l’iPad Pro de 12,9 pouces équipé d’une puce M1 affiche un score moyen de 1 718 en monocœur et de 7 284 en multicœur. En comparaison, la génération précédente d’iPad Pro avec une puce A12Z avait un score moyen de 1 121 en monocœur et de 4 656 en multicœur, soit environ 56% moins performant.

L’iPad Pro est plus rapide que les anciens MacBook Pro

L’iPad Pro ne serait pas simplement plus rapide que la génération précédente, mais également plus puissant que les MacBook Pro haut de gamme avec des puces Intel. En effet, un MacBook Pro 16 pouces avec un Intel Core i9, la configuration la plus puissante, n’atteint que les 1 091 points en monocœur, et 6 845 points en multicœur.

Il s’agit d’une véritable prouesse de l’iPad, puisque ce MacBook Pro en particulier coûtait pas moins de 3 199 euros à son lancement, alors que l’iPad Pro M1 est proposé à partir de 899 euros pour la version 11 pouces, et 1219 euros pour la version 12.9 pouces.

Néanmoins, le nouvel iPad n’arrive pas à surpasser le MacBook Air M1, qui s’en sort légèrement mieux sur Geekbench 5. Ce dernier atteint un score monocœur de 1 701 et un score de 7 378 en multicœur. Le MacBook Pro M1 devrait lui avoir un meilleur score, puisqu’il est équipé d’un meilleur système de refroidissement.

En ce qui concerne les performances graphiques, l’iPad Pro M1 a actuellement un score Metal moyen de 20 578, ce qui est jusqu’à 71 % plus rapide que l’iPad Pro de la génération précédente équipé de la puce A12Z et à peu près égal aux performances graphiques des Mac M1.

Source : MacRumors