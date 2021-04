Apple dévoile un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces avec écran mini LED Liquid Retina XDR

Apple a dévoilé hier les iPad Pro les plus puissants jamais créés. Ceux-ci sont déclinés en deux modèles très différents, un de 11 pouces et un de 12,9 pouces. Ce dernier réunit certaines caractéristiques techniques des meilleurs produits d’Apple.

Les modèles d’iPad Pro 2020 d’Apple sont équipés d’un chipset A12Z Bionic qui est une variante du A12 Bionic utilisé sur la gamme iPhone XS. Cette année, la société a surpris tout le monde puisque l’iPad Pro 2020 est dévoilé avec un chipset M1.

Apple iPad Pro – Crédit : Apple

Le processeur surpuissant M1 avait été introduit sur les MacBook Air ainsi que sur le MacBook Pro que nous avions pu tester. Depuis, Apple l’a également utilisé dans le nouvel iMac, et c’est désormais au tour de l’iPad de profiter de cette puce révolutionnaire.

Celle-ci permet à la tablette de profiter d’un gain de performances de 50 % par rapport à l’ancienne génération, et d’un gain de 40 % au niveau des graphismes. Le processeur est épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et vous pouvez équiper la tablette de 2 To de stockage.

L’iPad Pro 12,9 pouces possède un écran mini LED

En ce qui concerne l’écran, l’iPad Pro 2021 est disponible en deux tailles d’écran. On retrouve un modèle de 11 pouces qui utilise un écran LCD et un modèle de 12,9 pouces équipé d’un écran mini-LED qu’Apple appelle écran Liquid Retina XDR. L’écran mini-LED a une luminosité de pointe de 1 600 nits et une luminosité de 1 000 nits sur toute la dalle. Il s’agit de la même technologie déjà disponible dans le Pro Display XDR, qui coûte 5 499 euros.

Le design de la tablette ne change pas. L’écran est toujours compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, qu’Apple appelle ProMotion. De plus, il prend également en charge les formats d’image HDR10, Dolby Vision et HLG.

À l’avant, le nouvel iPad Pro est doté d’un capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle qui prend en charge la fonctionnalité Center Stage. Celle-ci est capable de garder le sujet au centre de la vidéo, même si celui-ci se déplace. À l’arrière, on trouve deux capteurs photo, dont un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP ainsi qu’un scanner LiDAR.

L’iPad Pro 12,9 pouces est disponible à un prix de 1219 euros, tandis que la version la moins onéreuse de 11 pouces et vendue 899 euros. Cependant, pour ce prix, il faudra se contenter de 128 Go de stockage et de la connexion Wi-Fi. Il faudra débourser 170 euros supplémentaires pour les rendre compatibles 5G. De plus, la tablette n’est pas livrée avec le clavier ni avec l’Apple Pencil. Néanmoins, on peut noter que l’iPad sera livré avec son chargeur, contrairement aux iPhone 12.

Source : AppleInsider