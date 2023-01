L’iPhone 15 vers une date de sortie le 23 septembre 2023

iPhone 15 Ultra © Concept de 4RMD

2023 vient à peine de commencer que les rumeurs sur l’iPhone 15 arrivent déjà. L’analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech Research a déclaré que des mises à niveau majeures pour l’appareil photo sont attendues pour tous les modèles d’iPhone cette année, en particulier pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus de milieu de gamme. Il a également annoncé une possible date de sortie pour le nouveau smartphone.

Nouvel appareil photo, port USB-C et date de sortie pour l’iPhone 15

Dans ses analyses, Jeff Pu fait part de certaines de ses attentes pour les modèles d’iPhone 15 basées sur des sources provenant de la chaîne d’approvisionnement. Alors que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ont déçu, Apple s’apprêterait à travailler sur de grandes améliorations pour les iPhone de cette année.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient profiter d’un capteur à trois couches avec un objectif large de 48 mégapixels. Actuellement, l’appareil photo de 48 mégapixels est exclusif aux iPhone 14 Pro. Les modèles d’iPhone 15 de milieu de gamme n’auront toujours pas de téléobjectif pour zoom optique ou de scanner LiDAR. Apple ajoutera pour la première fois un objectif périscope de 12 mégapixels au modèle très haut de gamme l’iPhone 15 Ultra, qui permettra un zoom optique à des distances encore plus grandes.

Les modèles haut de gamme profiteront d’une nouvelle puce A17 gravée en 3 nanomètres et 8 Go de RAM. Il a souligné que l’iPhone 15 Pro aura des boutons de volume et d’alimentation virtuels avec retour haptique, similaires au bouton Accueil de l’iPhone SE. Les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro seront disponibles dans les mêmes tailles d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces que la génération actuelle.

L’analyste affirme également qu’Apple prévoit de lancer l’iPhone 15 dans les magasins le 23 septembre. Dans son rapport, Pu dit par ailleurs que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus auront un port USB-C au lieu de Lightning.

Source : 9to5mac