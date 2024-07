L’iPhone 16 va corriger ce gros défaut du 15, les DVD et Blu-Ray connaissent un succès croissant : c’est le récap

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait la sortie de Fallout : London, le cadeau ridicule de CrowdStrike pour s’excuser, et que Windows 10 et 11 restaient bloqués sur l’écran de récupération BitLocker. Ce samedi, c’est iPhone 16, DVD & Blu-Ray, et SearchGPT. Bonne lecture et à demain pour le récap de la semaine !

Voici SearchGPT, le nouveau moteur de recherche IA

OpenAI moteur de recherche SearchGPT

Besoin d’une réponse précise et rapide ? SearchGPT, la nouvelle création d’OpenAI, pourrait bien devenir votre nouvel allié pour vos recherches en ligne. OpenAI (la société à l’origine de ChatGPT) vient de dévoiler SearchGPT, un nouveau moteur de recherche alimenté par l’intelligence artificielle. Ce prototype, naturellement en phase de test avec seulement 10 000 utilisateurs, ambitionne de concurrencer le géant Google, incontesté leader du secteur depuis des décennies.

De plus en plus de gens achètent des DVD et Blu-Ray

Blu-ray DVD populaire

Qu’il était bon, le temps des étagères remplies de vinyles, de CD et de DVD, dirons certains. Si le streaming domine très largement le paysage des médias, une tendance inattendue se dessine : un nombre croissant de consommateurs se tournent vers les DVD et les Blu-Ray. Selon le directeur général de HMV (un détaillant de musique fondé au Royaume-Uni), interviewé par la BBC, les ventes de supports visuels physiques sont en hausse, même si les chiffres globaux de l’industrie continuent de décliner. Comment expliquer ce retour ?

Apple aurait trouvé comment éviter la surchauffe des iPhone 16

© Apple

À l’automne 2023, les possesseurs d’iPhone 15 Pro et Pro Max tout heureux de leur nouvelle acquisition, déchantaient en découvrant les problèmes de surchauffe de leur appareil. Heureusement, la mise à jour 17.0.3 d’iOS déployée par Apple atténuait nettement le phénomène. Le constructeur américain veut éviter que l’histoire se répète et mise sur un atout bien précis pour cela. Le média The Information rapporte que tous les modèles iPhone 16 seront équipés d’une plus grande feuille de graphène à l’intérieur du châssis des appareils afin d’éviter la surchauffe.