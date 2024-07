iPhone 16 : ce défaut insupportable de l’iPhone 15 va disparaître

Les problèmes de surchauffe des iPhone 15 et Pro max ont causé du tort aux utilisateurs et à Apple. La marque à la pomme disposerait d’une solution efficace afin d’éviter que les iPhone 16 subissent aussi une surchauffe.

L’iPhone 16 fera-t-il office de révolution où se placera-t-il dans la continuité de l’iPhone 15 ? Difficile à dire pour le moment. En tout cas, Apple compterait proposer une puissance homogène sur tous les modèles d’iPhone 16, histoire de ne pas faire de jaloux.

Plutôt que de blinder ses smartphones d’innovation, la marque à la pomme pourrait bien se concentrer sur la résolution de certains problèmes connus par l’iPhone 15. Le prochain téléphone d’Apple ne subirait donc aucun problème de surchauffe.

Apple aurait trouvé comment éviter la surchauffe des iPhone 16

À l’automne 2023, les possesseurs d’iPhone 15 Pro et Pro Max tout heureux de leur nouvelle acquisition, déchantaient en découvrant les problèmes de surchauffe de leur appareil. Heureusement, la mise à jour 17.0.3 d’iOS déployée par Apple atténuait nettement le phénomène.

Le constructeur américain veut éviter que l’histoire se répète et mise sur un atout bien précis pour cela. Le média The Information rapporte que tous les modèles iPhone 16 seront équipés d’une plus grande feuille de graphène à l’intérieur du châssis des appareils afin d’éviter la surchauffe.

Ce matériau est l’un des plus efficaces au monde pour la dissipation thermique au sein de petits appareils électroniques. En 2023, un insider nommé Kosutami_Ito sur X indiquait déjà que l’iPhone 16 devrait embarquer un dissipateur thermique en graphène.

Espérons que la technologie évite totalement les problèmes de surchauffe sur les iPhone 16. La chaleur excessive peut altérer les performances de l’appareil et endommager ses composants internes, ce qui n’est souhaitable ni pour Apple, ni pour l’utilisateur.

Évidemment, il ne s’agit pas du seul atout que devrait embarquer le smartphone pour se démarquer du modèle de 2023. L’autonomie de l’iPhone 16 Pro Max pourrait dépasser les 30 heures grâce à une toute nouvelle batterie.