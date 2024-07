GTA 6 risque de décevoir, cette Freebox va bientôt disparaître : c’est le récap !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait que la PS5 Pro pourrait arriver en septembre, que l’éditeur de GTA 6 craint les avis négatifs, et que Microsoft jugeait la Commission européenne en partie responsable de la panne CrowdStrike survenue ce vendredi. Ce jeudi, c’est GTA 6, Freebox, et téléchargement illégal. Bonne lecture !

40 sites de téléchargement illégal vont disparaître en France

© Envato

Très beau coup pour la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques). L’organisme vient d’obtenir le blocage de 40 sites de téléchargement illégal auprès de la justice française. Parmi eux se trouvent des plateformes populaires comme YggTorrent, Torrent9 et Cpasbien. Elles proposent aussi bien des séries TV que des albums musicaux appartenant à de grosses sociétés de production. Les ayants droit ne voulant logiquement pas les laisser agir, la SCPP a tout fait pour obtenir la fermeture de ces sites pirates.

La Freebox Crystal disparaît, les abonnés doivent changer d’offre

© Free

Les abonnés Freebox Crystal découvrent la nouvelle les uns après les autres : leur box va prochainement disparaître. « Après plus de 10 ans d’existence, votre Freebox tirera sa révérence d’ici fin 2025. Nous vous tiendrons informé dans les prochains mois de la marche à suivre pour vous accompagner au mieux », peuvent lire les utilisateurs à l’allumage de leur décodeur TV. La Freebox Crystal, lancée en 2013, est la box la plus abordable de l’opérateur. Elle propose le minimum syndical en termes de contenu, mais offre tout de même un accès à une connexion Internet Haut Débit grâce à l’ADSL 2+. Les abonnés peuvent même y souscrire sans prendre le bouquet TV, proposé en option à 4,99 € par mois.

GTA 6 risque de décevoir selon un ancien employé de Rockstar

Obbe Vermeij, ancien développeur de Rockstar qui a travaillé jadis sur Vice City, San Andreas ou encore GTA 4, explique dans un entretien vidéo accordé au YouTubeur SanInPlay que GTA 6 ne sera pas si différent de GTA 5, malgré les améliorations attendues. “La scène qui m’époustoufle, c’est celle sur la plage, où tout le monde semble faire quelque chose de différent, comme si chaque personnage avait sa propre animation. Je trouve ça assez incroyable”, explique l’expert. Il nuance toutefois la suite de ses propos…