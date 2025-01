L’iPhone SE 4 prévu pour le mois de mars pourrait changer de nom

L’iPhone 16 vient de sortir il y a à peine 3 mois que les yeux des médias sont déjà tournés vers l’iPhone 17 et les différentes rumeurs qui accompagnent toujours les nouveautés des grandes marques de la Tech. Mais un nouveau modèle de smartphone de chez Apple vient faire de l’ombre au prochain téléphone haut de gamme de la marque à la pomme. Et pourtant, selon les rumeurs, Apple pourrait bien bouleverser le marché avec un iPhone 17 Pro Max aux caractéristiques hors du commun.

L’iPhone SE 4 pourrait s’appeler iPhone 16E

Mais ce ne sont pas ses caractéristiques techniques qui font parler de ce nouveau smartphone. D’ailleurs, nous avions déjà parlé de lui au cours de l’année 2024. Il s’agit de l’iPhone SE 4, qui adopte un design entièrement repensé, un look plus moderne avec un écran de 6,1 pouces aux bordures réduites. Selon les rumeurs, il intégrerait Face ID, un modem 5G, 8 Go de RAM et un processeur A18, le rapprochant des modèles haut de gamme d’Apple tout en proposant un tarif plus abordable.

Bien que son lancement ne soit pas prévu avant le printemps 2025, des rumeurs font état d’un changement de nom, ce qui enflamme les réseaux sociaux. Ce sont notamment 2 leakers bien connus Majin Bu et FIxed Focus Digital qui affirment que l’iPhone SE 4 changerait de nom officiel, pour devenir l’iPhone 16E.

https://twitter.com/MajinBuOfficial/status/1874078173802942732

Une autre fonctionnalité de cet iPhone SE 4 ou 16E, fait aussi l’objet de rumeurs. En effet, il est possible qu’il intègre le bouton Action (déjà disponible sur les iPhone 15 Pro et Pro Max) permettant d’activer en seul clic, des actions rapides comme lancer l’appareil photo ou un enregistrement vocal, activer le mode silencieux ou la lampe torche, etc.

Bien entendu, il arborerait un port USB-C pour la recharge filaire, mesure obligatoire imposée par l’Union européenne et qui oblige Apple à retirer les smartphones disposant encore du port Lightning des rayons en Europe.