L’iPhone SE 4 devrait sortir dans 6 mois, voilà à quoi s’attendre

iPhone SE 2022 © Front Page Tech

Alors qu’iPhone 16 est tout frais sorti dans les rayons avec son écran plus grand, sa caméra principale de 48 Mpx et sa nouvelle puce A18, la rumeur sur un nouvel iPhone moins cher fait son chemin.

Comme annoncé en août dernier, l’iPhone SE 4 serait le smartphone le plus abordable d’Apple, avec toujours des prestations haut de gamme, des améliorations et des fonctionnalités d’IA avec Apple Intelligence.

Prévu pour le printemps 2025, il s’agirait d’une refonte de l’iPhone SE 3, qui date tout de même de 2022, et de l’iPhone 14, avec des éléments d’autres iPhone plus récents. Nouveau design, nouveaux outils, nouveaux boutons, voyons ce que nous réserve Apple ?

Nouveau design, meilleur écran pour le prochain iPhone SE

D’après les rumeurs, l’iPhone SE 4 reprendrait le design de l’iPhone 14 avec un écran OLED plus grand de 6,1 pouces, un design à bords plats, Face ID et Dynamic Island. Cependant, nous nous attendons toujours à ce qu’il ait un seul appareil photo, plutôt que le double appareil photo de l’iPhone 14.

Selon une autre rumeur, il serait doté du bouton Action, similaire à celui de l’iPhone 15 Pro, et sur toute la gamme iPhone 16.

USB-C

Comme il a été annoncé depuis longtemps et imposé par la réglementation européenne, l’USB-C devrait se généraliser et remplacer petit à petit le connecteur Lightning.

Ainsi, que vous disposiez d’une tablette Samsung, d’un iPhone 15 ou d’un nouvel iPhone SE 4, vous ne devriez avoir besoin que d’un seul modèle de câble de charge.

Apple Intelligence

Apple souhaite déployer son IA Apple Intelligence aussi bien sur ses nouveaux modèles haut de gamme comme l’iPhone 16 que sur les appareils plus abordables tels que l’iPhone SE 4.

Les utilisateurs pourront profiter des nouvelles fonctionnalités comme les outils d’aide à la rédaction, Photos Clean Up, Genmoji, Image Playground, Notification Summaries, et le tout nouveau Siri.

Le prix de l’iPhone SE 4

Toujours selon les rumeurs, son prix avoisinerait les 500 dollars (environ 450 euros) ce qui reste très raisonnable pour un nouvel iPhone, sachant que le prix pour l’iPhone 16 à 256 Go est à plus du double (1099€) et que celui de l’iPhone 14 est à 749€.

La stratégie d’Apple est certainement d’abandonner l’iPhone 14 dès la sortie de l’iPhone SE 4, permettant ainsi de proposer un téléphone abordable avec des prestations supérieures et un chargeur identique pour tous.