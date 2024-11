L’iPhone SE 4 : la date du lancement se précise, le modem 5G d’Apple serait bien présent

L’annonce du lancement d’un iPhone SE 4 au printemps prochain ne laissait plus vraiment de place au doute. Une nouvelle rumeur donne quelques précisions supplémentaires sur la date.

iPhone SE 2023 ©Apple

Cela fait quelques mois que la rumeur enfle, l’iPhone SE 4 arriverait au printemps prochain. Aujourd’hui, les choses se précisent et on apprend que ce lancement pourrait intervenir au mois de mars.

Ces informations viennent, via MacRumors, de Tom O’Malley, analyste chez Barclay’s, et de ses collègues qui se sont récemment rendus en Asie pour rencontrer plusieurs fabricants et fournisseurs d’électronique. Ce voyage leur a permis d’affiner le planning envisagé par Apple pour l’iPhone SE 4. En effet, la marque à la pomme semble vouloir s’aligner sur son calendrier habituel pour les modèles SE puisque l’iPhone SE 3 avait été lancé en mars 2022.

Le modem 5G de l’iPhone SE 4 : une innovation stratégique pour Apple

Ce lancement marque une étape importante pour la firme, notamment à cause de l’introduction de son propre modem 5G, réduisant ainsi sa dépendance à Qualcomm. Ce modem représente en effet une avancée majeure pour Apple, qui cherche à réduire progressivement sa dépendance aux composants Qualcomm. La transition vers ce modem maison devrait également s’étendre aux futurs modèles de la gamme, notamment l’iPhone 17 Air, attendu pour son design ultra-mince.

Le nouvel iPhone SE 4 adoptera un design entièrement repensé, abandonnant l’aspect traditionnel des précédents modèles au profit d’un look plus moderne. Doté d’un écran de 6,1 pouces avec des bordures réduites, ce smartphone sera le premier de la gamme SE à intégrer Face ID, délaissant ainsi le bouton d’accueil avec Touch ID. Cette évolution rapproche l’iPhone SE des modèles haut de gamme d’Apple tout en proposant un tarif plus abordable.

Sur le plan technique, l’iPhone SE 4 sera équipé de 8 Go de RAM et du processeur A18, le même que celui des iPhone 16. Cela permettra à l’appareil de bénéficier de fonctionnalités liées à Apple Intelligence, faisant de lui le modèle Apple le plus accessible à intégrer cette technologie.

Avec ce lancement, Apple vise à renforcer son offre sur le segment milieu de gamme tout en innovant sur des technologies clés. Les mois à venir pourraient apporter d’autres détails, mais l’iPhone SE 4 s’annonce déjà comme un modèle incontournable de l’année 2025. C’est du moins sur quoi compte Apple après les ventes décevantes pour les iPhone 16 présentés en septembre dernier.