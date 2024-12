Apple : certains modèles d’iPhone sont retirés des rayons en Europe

iPhone 14 © Thai Nguyen / Unsplash

Comme à l’accoutumée, Apple stoppe la commercialisation de certains appareils mobiles lorsqu’une nouvelle gamme est présentée lors de la Keynote de septembre.

Lors de la Keynote du 9 septembre, Apple avait dévoilé, sans grande surprise, la nouvelle gamme des iPhone 16, précipitant ainsi la fin de la commercialisation des iPhone 15 Pro et Pro Max, iPhone 13 et 14 Plus. L’année dernière, les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max avaient été retirés des rayons lors du lancement des iPhone 15.

Mais pour cette année, il semblerait que d’autres iPhone soient retirés des rayons en Europe à cause de la réglementation européenne imposant le port USB-C à la place du port Lightning.

Le port Lightning est devenu indésirable

En effet, le port USB-C devient universel, même pour les iPhone. Après des années de négociations, les législateurs de l’Union européenne sont parvenus à un accord en 2022 qui oblige tous les futurs smartphones vendus dans l’UE, à être équipés d’un port USB-C universel pour la recharge filaire à compter du 28 décembre 2024.

Cela oblige donc Apple à retirer de ses magasins en Europe, les modèles iPhone SE, iPhone 14 et 14 Plus, encore équipés du port Lightning.

Tous les constructeurs sont déjà passés à cette connectique, Apple était le dernier à faire encore de la résistance.

Il est encore possible de commander ces téléphones et se les faire livrer à domici, maisis il ne vous sera plus possible de les retirer dans un Apple Store en France, en Allemagne et en Espagne.

Le port USB-C n’est que le début d’une longue liste d’exigences que l’UE va imposer à Apple, via le Digital Markets Act, ou DMA. Cette législation tente de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de certains géants du numérique et de casser l’écosystème ultra-fermé d’Apple.