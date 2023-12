L’iPhone pliable serait prévu pour 2026, un dirigeant d’Apple vend la mèche

Concept d’iPhone pliable Crédit : #iOS Beta News / YouTube

Il faudra se contenter de ce hack qui utilise deux iPhone, du scotch et une application Samsung jusqu’en 2026. L’iPhone pliable ne sera lancé que dans deux ans, selon le média sud-coréen Alpha Biz, qui tiendrait ce renseignement d’un cadre dirigeant d’Apple. Attention, l’information est à prendre avec des pincettes : nous ne sommes pas au fait de la manière dont Alpha Biz a obtenu cette information.

Aucun membre de la rédaction ne sachant parler coréen, nous avons dû recourir à la traduction automatique de Deepl pour en extraire les informations. Selon la traduction, ce “haut responsable d’Apple” affirme que la firme à la pomme a fixé cette sortie “plus tard que prévu” pour permettre “d’intégrer les technologies les plus avancées.“

Ainsi, Apple veut proposer le meilleur modèle de smartphone pliable possible. “L’iPhone pliable sera plus fin et plus léger que ses concurrents“, aurait déclaré la source. L’objectif de la firme de Cupertino serait d’éviter les marques de plis, qui constituent un problème que Samsung a réussi à résoudre seulement avec le Galaxy Z Fold 5.

Apple cherche des partenaires pour concevoir l’iPhone pliable

Toujours selon la source d’Alpha Biz, les deux sud-coréens LG Display et Samsung Display seraient actuellement en lice pour fournir l’écran de ce nouvel appareil pliable. Apple choisit généralement les fournisseurs de pièces pour ses nouveaux produits environ deux ans avant leur lancement. Par conséquent, la sélection des sous-traitants devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyse d’Apple, écrivait fin 2022 que le premier iPhone pliable d’Apple n’arriverait pas avant 2025, quand il avait initialement prédit une sortie pour 2024, désormais impossible. Une prédiction optimiste qu’il devra réviser encore une fois, si les informations d’Alpha Biz s’avèrent justes.

Les remarques de l’analyste étaient surtout intéressantes sur la catégorie d’appareil pliable qu’Apple souhaiterait sortir. Il pourrait s’agir “d’un iPad pliable ou un hybride d’iPad et d’iPhone“, ou même des deux, selon d’autres rapports issus de la chaîne d’approvisionnement.