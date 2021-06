Black Widow : nouvel extrait explosif en marge de sa sortie

Black Widow et sa sœur dans un nouvel extrait explosif – Crédit : Marvel Studios

Malgré un contexte sanitaire difficile, la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU) se déroule bien. Disney+ a déjà diffusé trois séries, WandaVision et Faucon et le Soldat de l’Hiver. Sans oublier que Loki vient juste de débuter, faisant la part belle au multivers. Au cinéma, les spectateurs attendent plusieurs films déjà officiels. Shang-Shi, Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder ou encore Black Widow. Le dernier cité, pensé pour être une expérience intense en IMAX, arrive bientôt sur nos écrans, le 7 juillet prochain. L’occasion pour Marvel Studios d’offrir un petit cadeau à ses fans. Un nouvel extrait de Black Widow misant sur l’action.

Une scène action rappelant les films d’agents secrets

Nouvel extrait intense pour Black Widow. L’occasion pour Marvel Studios de confirmer qu’on est ici sur le terrain des agents secrets. On découvre Natasha Romanoff/Black Widow et sa sœur Yelena Belova se rencontrant dans un appartement. Des retrouvailles rapidement interrompues par une escouade de tueurs entraînés. En résulte une course poursuite explosive et une fusillade sur les toits. Nathasha Romanoff et Yelena Belova se servent alors d’un cheminée pour s’échapper… à leur manière !

Cet extrait nous montre également que Natasha Romanoff, tueuse surentrainée, peut également faire preuve de compassion. Alors que Black Widow se tient à la cheminée, elle tente d’aider l’un de ses assaillants qui va chuter. Malgré cette main tendue, l’ennemi préfère lui asséner un coup de couteau, provoquant sa propre perte. Cet extrait confirme qu’après les nombreux retards, Black Widow arrive enfin.

Black Widow est une nouvelle étape pour le MCU

Black Widow, nouvelle étape du MCU – Crédit : Marvel Studios

Black Widow est une grande étape pour Scarlett Johansson, qui décrit le tournage comme un vrai défi. L’héroïne va laisser place à une nouvelle Black Widow, sa sœur Yelena Belova. Car avec la quatrième phase du MCU, les cartes sont redistribuées. Les spectateurs de Faucon et le Soldat de l’Hiver ont notamment découvert que Sam est le nouveau Captain America.

Black Widow tente d’offrir quelque chose de différent aux fans, beaucoup moins fantastique que les autres productions du MCU. Car du côté des futurs films de l’univers connecté, c’est désormais la fête au multivers ! Il se murmure qu’une Sorcière rouge alternative sera l’ennemie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness…

