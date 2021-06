Loki : ce qu’il faut savoir avant de regarder la série sur Disney+

Loki est le « héros » de sa propre série – Crédit : Marvel Studios

C’est le 9 juin que Loki arrive sur Disney+. La troisième série du Marvel Cinematic Universe (MCU) à être proposée après WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver. Si le premier optait pour le fantasmagorique et le second pour le buddy movie, Loki aura sa propre approche : celle du multivers, ou univers connecté. Il existe dans celui-ci une version différente du dieu nordique que les spectateurs connaissaient, une version qui évolue dans une autre timeline.

Pour rappel, Loki a été tué par Thanos dans Infinity War. Il s’agit donc là d’une approche inédite pour la quatrième phase du MCU (Marvel Cinematic Universe) qui se poursuit au cinéma avec les futurs Black Widow, Eternals (voir la bande-annonce), Shang-Chi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor : Love and Thunder…

En marge de la diffusion du premier épisode de Loki, retour sur les gros changements que la série va apporter à l’univers connecté de Marvel.

Loki démarre sa diffusion le 9 juin sur Disney+, à raison d’un épisode par semaine, jusqu’au 14 juillet. Il y aura donc six épisodes d’une durée de 60 minutes.

Un Loki que vous ne connaissez pas

Surprise ! Ca ressemble bien à Loki, mais ce n’est pourtant pas notre Loki. Si Tom Hiddelston incarne bien de nouveau le personnage, qu’il campe depuis plus d’une décennie, il s’agit là d’une autre version. Le dieu de la malice est bien mort dans Infinity War sous la main de Thanos. Les événements de la série se passe après Avengers : Endgame, dernier film de la phase trois du MCU, dans lequel Loki ressuscite grâce au Tesseract, puissant artefact cosmique. Le demi-frère de Thor va être capturé par la Time Variance Authority. La présence de cet organisme marque un grand changement pour le MCU.

Car jusqu’à maintenant, l’existence d’un multivers a seulement été effleuré, notamment dans Endgame. Mais le MCU semble plus décidé que jamais à faire intervenir cet élément, comme le DCEU (l’univers concurrent DC Comics) de son côté avec The Flash. Il est désormais possible que plusieurs versions d’un même personnage existent dans le MCU. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Docteur Octopus de Spider-Man 2 et l’Électro de The Amazing Spider-Man 2 seront présents dans Spider-Man : No Way Home. On parle même du retour de deux interprètes majeurs de Peter Parker : Tobey Maguire et Andrew Lincoln. Doctor Strange doit également faire la part belle au multivers puisque l’on parle d’une version alternative de Wanda/Sorcière Rouge comme antagoniste pour le sorcier…

C’est quoi, la Time Variance Authority ?

Ce Loki n’est pas le Loki de la série Disney+, vous suivez ? – Crédit : Marvel Studios

Si la Time Variance Authority est présente dans Loki, c’est que le dieu de la malice a fait une grosse bêtise. Car l’organisation cosmique est chargée de veiller sur le cours du temps. Loki a bousculé notre chronologie en ressuscitant avec son Tesseract et peut voyager à travers les époques. La Time Variance Authority donne deux choix à Loki. Le premier : l’éliminer, puisqu’il est une copie. La seconde : l’aider à réparer le temps pour éviter une plus grande menace. La série nous montre ce qu’il s’est passé après le premier film Avengers suite à l’attaque de New-York.

Loki va être accompagné par Mobius M. Mobius, membre de la Time Variance Authority incarné par Owen Wilson. Un nom en référence au fameux ruban de Mobiüs, qui est sans fin n’ayant ni intérieur ni extérieur. Un circuit fermé et infini, parallèle parfait avec ce que Loki veut introduire : multivers et voyages temporels.

Fait amusant : Tom Hiddelston, qui incarne Loki, a montré les moments cruciaux du MCU à Owen Wilson, qui n’y connaissait rien, pour l’aider à préparer son rôle de Mobius M. Mobius.

Un projet lié à Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Nous sommes en 2019 et Tom Hiddleston a tourné ses dernières scènes dans Avengers : Endgame (lire notre critique). L’acteur pense que son arc est maintenant terminé. Mais Marvel Studios prépare une série centrée sur le dieu de la malice et l’interprète se montre enthousiaste. L’idée d’incarner une version alternative du personnage plaît à Tom Hiddleston, qui veut voir son personnage « affronter des adversaires plus redoutables, comme il n’en a jamais vu ».

Cette série va donc développer l’intrigue d’une timeline alternative du MCU. Marvel Studios promet que des réponses seront apportées, notamment sur les événements après Avengers. On parle également du thème de la solitude du dieu de la malice tandis que Kevin Feige, producteur, explique que la série est liée à Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Un Loki Saison 2 dans les cartons ?

Loki pourrait revenir dans une saison 2 – Crédit : Marvel Studios

Malgré sa courte durée, Loki a un fort potentiel et va altérer les événements du MCU au cinéma. Mais la série aura-t-elle une seconde saison ? Comme l’explique Nate Moore, vice-président de Marvel Studios, chez IndieWire, la réponse est positive !

Ce que je pense, c’est que beaucoup d’éléments de Loki sont vraiment hors-norme, intelligents et drôles, et peuvent également servir à plusieurs saisons, d’une façon ou d’une autre. L’histoire n’est pas unique. – Nate Moore

Il est donc possible que Loki continue à bousculer la timeline du MCU dans sa série standalone.