Looney Tunes : le fusil d’Elmer a été censuré

Looney Tunes Cartoons est le programme le plus populaire du nouveau service de streaming américain HBO max. La nouvelle série reprend tous les personnages cultes de Looney Tunes, mais a changé quelques détails.

HBO max a décidé de bannir les armes de son dessin animé phare Looney Tunes Cartoons. Résultat, le célèbre personnage d’Elmer Fudd, pourtant chasseur, n’a plus droit à son fusil. Celui-ci a été censuré et remplacé par une faux.

Crédit : Warner Bros / HOB max

Les Looney Tunes font leur grand retour sur le petit écran avec cette nouvelle série qui cartonne sur la plateforme HBO max. La recette du dessin animé original de 1940 semble toujours aussi bien fonctionner auprès du public. On retrouve en effet tous les personnages cultes des Looney Tunes, dont bien sûr Bugs Bunny et Daffy Duck, cibles préférées du chasseur Elmer Fudd. Mais ce dernier se retrouve sans son fusil, et court après ses proies avec une faux.

Les Looney Tunes contre l’usage des armes à feu

Ce grand changement émane d’une volonté de la production de ne pas représenter d’armes à feu dans le show. « On ne fait pas les armes. », a déclaré le producteur exécutif Peter Browngardt. Ce dernier ajoute cependant que le dessin animé garde bien l’esprit violent décalé des Looney Tunes. Elmer tente donc toujours de capturer et tuer Bugs Bunny, mais avec une faux. Tandis que le célèbre lièvre continue de s’en prendre au chasseur avec ses bâtons de dynamite.

HBO max est disponible depuis le 27 mai dernier aux États-Unis. La plateforme a déjà prévu de diffuser 80 épisodes de 11 minutes de Looney Tunes Cartoons. Le reboot réunit tous les personnages du dessin animé Warner Bros classique. Les histoires ont toutefois été adaptées à un public plus moderne.

En France, le nouveau service de streaming HBO max devrait être lancé courant 2021. Le catalogue propose plus de 10 000 heures de contenus, dont toutes les séries de la chaîne HBO ainsi que les productions Warner Bros, ce qui inclue les programmes de Studio Ghibli et tous les shows et films de l’univers DC.

Source : CBR