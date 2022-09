L’USB4 2.0 arrive : deux fois plus rapide que l’USB4 et le Thunderbolt 4

Câbles USB © Unsplash

L’USB Promoter Group vient de pré-annoncer la prochaine version de l’USB : l’USB4 version 2.0, qui promet d’offrir des vitesses allant jusqu’à 80 Gbps. C’est le double de la vitesse l’USB4 et du Thunderbolt 4.

Les détails techniques sont encore en cours d’élaboration, mais certaines des caractéristiques clés incluent la prise en charge susmentionnée de 80 Gbit/s pour les connecteurs de type C, une spécification de puissance supérieure, la rétrocompatibilité avec les normes USB et Thunderbolt 3 précédentes et la prise en charge des derniers DisplayPort et PCIe.

Une vitesse doublée pour l’USB4 2.0

Autre bonne nouvelle, les câbles USB 40 Gbps existants devraient, eux aussi, prendre en charge des taux de transfert allant jusqu’à 80 Gbps. De fait, les câbles USB 40 Gbps de bonne qualité devrait rester parfaitement viable pendant de nombreuses années à venir.

La nouvelle norme permettra également aux périphériques USB 3.2 de dépasser potentiellement les 20 Gbps. Les périphériques USB 3.2 pourront aussi prendre en charge les dernières versions des spécifications DisplayPort et PCIe.

« Cette spécification USB4 mise à jour double les performances pour offrir des niveaux de fonctionnalité plus élevés à l’écosystème USB Type-C » a déclaré Brad Saunders, président de l’USB Promoter Group. « Les solutions qui bénéficieront le plus de cette amélioration de la vitesse comprennent des écrans, les stockages et autres stations d’accueil USB » a-t-il ajouté.

Le nom officiel de l’USB 4.0 dans sa version 2.0 n’est pas encore connu. De plus amples détails techniques seront toutefois divulgués plus tard, lors de deux journées dédiées, prévues le 15 et le 16 novembre en Corée du Sud (l’USB Developer Days 2022). Dans cet esprit, il faudra assurément attendre un peu de temps avant de voir les premiers appareils USB 4.0 V2 sur nos étagères.

Source : USB.org