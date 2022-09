Mais pourquoi des iPhone 14 Pro redémarrent tout seuls ?

Le lancement de l’iPhone 14 Pro est pollué par la survenue de dysfonctionnements épineux. Plusieurs utilisateurs signalent des problèmes relatifs à la charge et à la 5G.

iPhone 14 Pro et Pro Max © Apple



La dernière mise à jour iOS 16.0.2. a permis de corriger un bug embêtant dont souffraient l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Celui-ci faisait trembler la caméra qui émettait un bruit de grincement quand elle était ouverte dans une application tierce. Mais les tracas continuent pour Apple puisque plusieurs utilisateurs signalent l’émergence de deux autres dysfonctionnements sur le smartphone flambant neuf.

Pendant la recharge, certains iPhone 14 Pro redémarrent automatiquement à intervalles réguliers. Fort heureusement, le smartphone n’en fait pas de même lorsqu’il est utilisé hors chargement. Un utilisateur a déclaré que son iPhone 14 Pro Max tournant sous iOS 16.0.1 redémarrait toutes les 10 à 20 minutes pendant la charge. D’autres ont précisé que le problème persistait sur iOS 16.0.2 ou iOS 16.1 bêta.

Redémarrages inopinés de l’iPhone 14 Pro : la solution de secours

Ces redémarrages non-désirés posent question et pourraient cacher un problème matériel plus épineux. Avant d’en arriver là, il est recommandé de se rapprocher d’Apple pour retourner l’iPhone défectueux (remboursement jusqu’à 14 jours après l’achat) et en acheter un nouveau. À noter que des petits malins ont déjà trouvé une solution de secours. Il suffit de désactiver l’actualisation des applications en arrière-plan pour faire disparaître les redémarrages inopinés pendant la charge.

Par ailleurs, les usagers de l’opérateur américain Verizon assurent que le signal 5G est très faible sur leur iPhone 14 Pro. Et le réseau ne serait pas en cause puisque d’autres clients utilisant des iPhone plus anciens n’ont eu aucun problème de ce type. « Mon signal est généralement de 1 à 2 barres à la maison avec un 14 Pro, mais mon frère équipé d’un iPhone 13 a les 4 barres. Son iPhone 13 obtient de bien meilleures vitesses 5G. J’espère qu’une mise à jour iOS corrigera ce problème », témoigne un usager.

Ce problème se cantonne pour le moment aux clients de Verizon. Mais sait-on jamais, la connectivité 5G de l’iPhone 14 Pro pourrait aussi faire des siennes sur d’autres réseaux à l’avenir.