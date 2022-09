iPhone 14 Pro : iOS 16.0.2 corrige les tremblements de la caméra

Apple vient de déployer la mise à jour iOS 16.0.2. Comme promis, elle corrige le bug de la caméra qui tremble et grince sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Elle apporte aussi d’autres correctifs pour iOS 16 en général.

Quelques jours après la sortie de l’iPhone 14, plusieurs utilisateurs ont remarqué un bug impactant la caméra des iPhone 14 Pro et Pro Max. La caméra tremblait avec un bruit de grincement lorsqu’elle était utilisée dans une application tierce comme Snapchat, Instagram et TikTok. De nombreuses vidéos de ce bug ont été partagées sur les réseaux, témoignant que ce n’était pas un problème isolé.

iPhone 14 Pro et Pro Max © Apple

Apple a alors confirmé qu’il s’agissait d’un bug logiciel et qu’un correctif serait disponible la semaine prochaine. Il est finalement arrivé plus tôt que prévu. En effet, la mise à jour iOS 16.0.2 est déjà disponible. En plus de régler le bug de la caméra, elle apporte d’autres correctifs pour iOS 16 en général. Tous les iPhone tournant sous la dernière version du système d’exploitation d’Apple peuvent en profiter.

iOS 16.0.2 corrige le tremblement de la caméra, le bug du copier-coller et d’autres

Les notes de mise à jour indiquent que iOS 16.0.2 corrige le bug de « l’appareil photo qui peut vibrer et provoquer des photos floues lors de la prise de vue avec certaines applications tierces sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ». Non seulement les photos étaient floues, mais le tremblement de la caméra se voyait aussi à l’œil nu, ce qui semblait particulièrement inquiétant. Il ne devrait donc plus y avoir aucun problème après l’installation d’iOS 16.0.2.

En ce qui concerne les autres correctifs, le bug de la fonction copier-coller sur iOS 16 a aussi été réglé. À chaque fois que les utilisateurs voulaient coller du texte, l’application demandait systématiquement l’autorisation d’accéder au presse-papiers. Même après avoir donné l’autorisation une fois, le message s’affichait toujours.

Enfin, iOS 16.0.2 résout aussi « un problème où la saisie tactile ne répondait pas sur certains écrans iPhone X, iPhone XR et iPhone 11 après avoir été réparés ». Tous les iPhone tournant sous iOS 16 peuvent donc télécharger et installer iOS 16.0.2. Il suffit de se rendre dans les paramètres de l’iPhone, puis « Général » et « Mise à jour logicielle ». D’ailleurs, n’hésitez pas à tester les 10 meilleures astuces et fonctions cachées d’iOS 16 si vous avez un iPhone compatible avec la dernière version du système d’exploitation.

Source : Digital Trends