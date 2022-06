Mais pourquoi le premier iPhone n’avait pas de fonction copier-coller ?

Pas de copier-coller sur l’iPhone 2G – Crédit : Apple

L’arrivée de l’iPhone 2G en 2007 a été une véritable onde de choc sur le marché de la téléphonie mobile. Et l’engouement pour les smartphones pommés a continué de s’exacerber au gré des nouvelles itérations. Actuellement, les yeux sont braqués sur le futur iPhone 14 dont voici un condensé de toutes les rumeurs. En 15 ans, le progrès technique a permis à Apple de produire des smartphones toujours plus perfectionnés, tant au niveau matériel que logiciel.

Révolutionnaire pour l’époque, le premier iPhone ne proposait toutefois pas de fonctionnalité copier-coller. Ingénieur notable derrière la conception du smartphone, Ken Kocienda a profité du quinzième anniversaire du téléphone pour dévoiler la raison de ce manque. D’après lui, les ingénieurs n’ont tout simplement pas eu le temps d’implémenter le fameux copier-coller sur l’iPhone 2G, étant trop occupés à créer le clavier virtuel et son système de correction automatique.

iPhone : la difficile intégration du copier-coller

Après la sortie de l’iPhone, jeté en amont par Steve Jobs pour impressionner les journalistes, Kocienda et consorts se sont finalement attelés à la tâche. Il leur a fallu un certain temps avant de pouvoir déployer massivement. la fonctionnalité. L’ingénieur souligne qu’il a eu l’idée de mettre en place la fameuse « loupe de texte grossissante ». Celle-ci permettait aux usagers de savoir avec précision où ils pointaient le curseur de texte. Malgré cette loupe, le curseur n’en faisait toutefois qu’à sa tête et s’éparpillait entre les caractères quand l’utilisateur levait le doigt.

En réaction, Kocienda a dû mettre au point un « journal d’historique tactile » destiné exclusivement à l’édition de texte. Un système qui repérerait automatiquement où l’utilisateur avait placé son doigt quelques millisecondes après le dernier toucher. De quoi laisser le curseur dans la zone souhaitée. Finalement, le copier-coller a été introduit dans le système d’exploitation « iPhone OS 3.0 » déployé en 2009. Un OS compatible avec l’iPhone 2G, l’iPhone 3G et l’iPhone 3GS.

Source : 9to5mac