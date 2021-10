Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) : Disney+ dévoile le trailer de la suite du film culte

Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) arrive le mois prochain sur Disney+. Une suite au film culte qui dévoile son trailer en plus d’un poster.

Une suite au film culte avec Macaylay Culkin – Crédit : Twentieth Century Fox France

Tout le monde se souvient de Maman, j’ai raté l’avion !, film culte des années 90 réalisé par Chris Columbus (Harry Potter). Macaulay Culkin incarne Kevin McCallister, jeune garçon resté seul à la maison pour Le Réveillon de Noël : ses parents se sont envolés pour Paris, par erreur, sans lui. Mais alors qu’il pense profiter d’un moment seul, deux cambrioleurs veulent s’en prendre à lui. Pour les affronter, Kevin McCallister place de nombreux pièges ingénieux. Une suite appelée Maman, j’ai encore raté l’avion !, toujours réalisé par Chris Columbus, voit le jour deux ans plus tard. Macaulay Culkin reprend son rôle. Et aujourd’hui, après un mois d’octobre chargé, Disney annonce une grosse nouvelle. Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) arrive en novembre pour les fêtes. Et un premier trailer a été dévoilé pour l’occasion.

Un trailer placé sous le signe de Noël

Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) arrive prochainement sur Disney+. Pour l’occasion, le service dévoile son trailer. Un film dont la sortie arrive à l’occasion du Disney+ Day, fête célébrant The Walt Disney Company. Le géant du divertissement promet également l’annonce de nouveaux programmes et autres offres exclusives.

Cette suite au film culte n’est pas un remake mais une suite dans laquelle Max Mercer (joué par Archie Yates de Jojo Rabbit) protège son domicile contre des intrus. Ces intrus, c’est un couple souhaitant récupérer la maison de ses parents, en voyage au Japon, pour récupérer un héritage.

Comme dans les précédents films, Max Mercer fait preuve d’énormément d’inventivité pour piéger ce couple avec de nombreux pièges. Le jeune garçon sème le chaos dans cette bande-annonce dans l’esprit des opus de Chris Columbus.

Un réalisateur habitué à la comédie

Une sortie pour les fêtes de fin d’année – Crédit : Twentieth Century Fox France

Dan Mazer dirige cette suite de la franchise culte. On connaît notamment le réalisateur britannique pour la série comique Ali G avec Sacha Baron Cohen. L’homme a également dirigé plusieurs comédies au cinéma parmi lesquelles Dirty Papy avec Zac Efron et Robert de Niro. Avec ce long-métrage, Dan Mazer s’adresse plutôt à la famille.

C’est le 12 novembre que les abonnés Disney+ pourront découvrir Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence).