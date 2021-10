Squid Game : un fan reproduit en LEGO une scène marquante de la série Netflix à succès

La nouvelle série coréenne Squid Game explose tous les records sur Netflix. À ce rythme, ce sera bientôt la série la plus populaire de la plateforme de streaming, tous genres confondus. Si vous suivez les actualités séries et pop culture, vous en avez forcément déjà entendu parler. D’ailleurs, la série a même provoqué des pannes de réseau en Corée.

Squid Game – Crédit : Netflix

Le concept de Squid Game reprend celui du battle royale en vogue depuis plusieurs années. Plus de 400 joueurs endettés acceptent de participer « au jeu » pour gagner une énorme somme d’argent. Ils doivent ainsi remporter plusieurs jeux qui sont inspirés des jeux pour enfants coréens tels que la marelle, les billes et un, deux, trois, soleil. La seule différence est que les perdants sont tous éliminés, littéralement et sans exception.

Un, deux, trois, soleil ou l’une des meilleures scènes de Squid Game

Un fan de Squid Game a recréé en LEGO l’une des scènes les plus marquantes de la série. Il a partagé sa création sur Reddit. Il s’agit du premier jeu auquel les joueurs vont participer dans le premier épisode intitulé « Un, deux, trois, soleil ». Comme le titre l’indique, les participants jouent donc au célèbre jeu qui anime les cours de récré dans le monde entier.

Cette création LEGO retranscrit bien l’atmosphère de la scène et plus particulièrement le massacre qui s’est produit. À ce moment précis dans la série, les joueurs n’avaient pas encore réalisé qu’ils étaient véritablement assassinés quand ils perdaient la partie. Comme le fan l’a reproduit en LEGO, le premier joueur ayant bougé quand la poupée géante s’est retournée a immédiatement été tué. Des dizaines de joueurs ont alors paniqué et se sont fait massacrer par les fusils mitrailleurs. Les armes étaient dissimulées dans les meurtrières tout autour de la pièce de jeu.

Enfin, ce set LEGO est évidemment trop gore et violent pour espérer être commercialisé un jour. Néanmoins, les fans de la série le trouvent très bien réussi. D’ailleurs, des internautes qui ne connaissaient pas Squid Game ont même envie de regarder la série après avoir vu la création LEGO. Quelqu’un a par exemple déclaré que : « je ne m’attendais pas à ce que cette série déferle sur Internet comme elle l’a fait… Je vais devoir la regarder ».

