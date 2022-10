Man of Steel 2 : enfin des nouvelles de la suite avec Henry Cavill

Le film Man of Steel 2 refait parler de lui aujourd’hui. Un nouveau rapport indique que la Warner Bros. serait convaincue à l’idée de reprendre Henry Cavill pour le rôle, en plus d’être à la recherche de scénaristes pour écrire l’histoire de cette suite très attendue.

Man of Steel © Warner Bros.

La Warner Bros. revient aujourd’hui sur le développement du film Man of Steel 2. Selon un rapport de The Hollywood Reporter, plusieurs sources internes affirment que la société envisage de refaire un film avec Henry Cavill, contrairement à ce qui avait été dit précédemment. Le film, qui serait produit par Charles Roven, serait également actuellement à la recherche de scénaristes.

Des nouvelles de Man of Steel 2

De nombreux fans s’attendaient à ce que Henry Cavill apparaisse au Comic-Con de San Diego en 2022. Malheureusement, cela n’aura pas été le cas, et ce, malgré les rumeurs autour de la production d’un film Man of Steel 2, qui vont bon train depuis 2016 déjà.

Malgré tout, le P.-D. G. de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, et les dirigeants de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca et Pam Abdy, se disent extrêmement intéressés à l’idée de voir Henry Cavill reprendre son rôle en tant que Superman. Le projet servirait effectivement de suite au film sorti en 2013 et serait produit par Charles Roven.

À lire : Man of Steel : Les Kryptoniens devaient avoir leur propre langue sous-titrée

The Hollywood Reporter dit également que les producteurs seraient à la recherche de scénaristes pour écrire l’histoire. Christopher McQuarrie serait apparemment en tête de liste, bien que la Warner Bros. Discovery ne l’ait pas officiellement contacté. Le scénariste serait a priori trop occupé avec les prochains épisodes de la franchise Mission: Impossible. Le réalisateur James Gunn serait, lui aussi, en pourparlers avec la Warner Bros.

Le premier film, créé en 2013, est considéré comme le premier de l’univers étendu de DC. Il avait rapporté 668 millions de dollars au box-office dans le monde, ce qui en fait le film Superman le plus rentable de l’histoire et le deuxième redémarrage le plus rentable après The Amazing Spider-Man. Le film avait toutefois reçu des critiques mitigées, de la performance d’Henry Cavill en tant que Superman aux effets spéciaux.