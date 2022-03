Superman : Sasha Calle (Supergirl) va remplacer Henry Cavill

Depuis quelques années, Warner Bros. fait progressivement évoluer l’univers cinématographique DC, aussi appelé DCEU. La Warner consacre des longs-métrages à de nouveaux super-héros comme c’est le cas pour Shazam !, The Suicide Squad ou encore la nouvelle série télévisée Peacemaker qui aurait enfin introduit un super-héros queer dans le DCEU. Mais alors, qu’advient-il des super-héros iconiques du DCEU comme Superman ?

Henry Cavill dans Batman v Superman : L’Aube de la justice – Crédit : Warner Bros. Pictures

À en croire plusieurs sources, la Warner aurait prévu de gros changements pour Superman. Depuis Man of Steel sorti en 2013, Henry Cavill est le visage de Superman. Il a même suivi un entraînement physique intense pour jouer au mieux Clark Kent. Néanmoins, il se pourrait bien que Superman et Henry Cavill disparaissent du DCEU.

Superman aurait été tué quand il n’était encore qu’un bébé dans la nouvelle timeline du DC Extended Universe

Des sources affirment que Supergirl va remplacer Superman et sera la dernière survivante de la planète Krypton dans la nouvelle timeline du DCEU. L’actrice Sasha Calle interprétera Kara Danvers, alias Supergirl, la cousine de Superman. Dans la nouvelle timeline, le vilain Général Zod aurait tué Superman quand il était encore bébé.

Pour le moment, la Warner n’a pas encore confirmé que Sasha Calle remplacera bien Henry Cavill dans le DCEU. Si c’est le cas, on ne reverra pas Henry Cavill sous la cape de Superman de sitôt. En tout cas, Supergirl jouée par Sasha Calle apparaîtra dans le prochain film The Flash. Celui-ci réintroduira aussi Michael Keaton dans le rôle de Batman.

D’ailleurs, la Warner a repoussé The Flash au 21 juin 2023, Aquaman 2 au 15 mars 2023 et toutes ses autres sorties. Le seul film qui n’a pas été retardé est Shazam ! Fury of the Gods qui sortira le 14 décembre 2022 au lieu du 31 mai 2023.

Enfin, la Warner a probablement prévu de continuer certains films en dehors de cette nouvelle timeline du DCEU comme c’est le cas de The Batman avec Robert Pattinson réalisé par Matt Reeves. Nous reverrons donc peut-être Superman sur grand écran, mais ce n’est pas certain qu’il soit joué à nouveau par Henry Cavill. Quoi qu’il en soit, ces informations ne sont pas encore officielles, mais nous en saurons davantage avec la sortie de The Flash l’année prochaine.

Source : Screen Geek