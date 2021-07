Mark Hamill a doublé en secret tous les Star Wars depuis 2015

Mark Hamill est le doubleur de certains personnages de Star Wars, et non, on ne parle pas ici de Luke Skywalker.

Mark Hamill adore Star Wars, ce n’est un secret pour personne. L’interprète de Luke Skywalker multiplie les déclarations et les interviews au sujet de la saga depuis quelques années. Alors qu’il pensait ne plus jamais revenir dans Star Wars après L’Ascension de Skywalker, Mark Hamill a eu la surprise d’être rappelé pour jouer Luke dans The Mandalorian. Mais ce n’est pas le seul rôle que l’acteur mythique a « joué » depuis. En effet, Mark Hamill a doublé un certain nombre de personnage dans les productions Star Wars depuis 2015.

Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker. Crédit : Disney/Lucasfilm

Alors que Mark Hamill remerciait récemment Jon Favreau de l’avoir fait revenir dans The Mandalorian pour jouer Luke, l’acteur n’a en fait jamais été bien loin de Star Wars. Très impliqué dans les productions récentes de la saga, l’acteur a également doublé un certain nombre de figurants.

Mark Hamill, doubleur secret de Star Wars depuis 2015

Hier, Mark Hamill s’est à nouveau exprimé à ce sujet sur Twitter. L’acteur a confirmé qu’il avait doublé secrètement au moins un personnage dans toutes les productions Star Wars réalisées depuis 2015. On parle ici de la postlogie, mais également des spin-offs, Solo et Rogue One. Sans oublier The Mandalorian, évidemment.

Mark Hamill a publié ce tweet lorsque la très célèbre Wookieepedia a révélé que l’acteur avait notamment doublé le droïde EV-9D9 dans The Mandalorian. Droïde qui apparaissait également dans Le Retour du Jedi. EV-9D9 apparait dans le chapitre 5 de la première saison de The Mandolarian, disponible sur Disney+.

Quels personnages ont été secrètement doublés par Mark Hamill ?

Ainsi, les fans sont à l’affut pour découvrir les autres « identités » de Mark Hamill dans les productions Star Wars récentes. Beaucoup ont déjà été découvertes, même avant ce tweet. Il suffit de suivre les traces d’un certain William M. Patrick, qui est le pseudonyme de Mark Hamill dans les génériques où il effectue ces performances.

Dans la postlogie, Mark Hamill double successivement Dobbu Scay dans Les Derniers Jedi, et Boolio dans L’Ascension de Skywalker. L’acteur a également précisé qu’il a quelques lignes de dialogues dans Le Réveil de la Force, mais qui n’ont pour l’instant pas été identifiées avec certitude. Son pseudonyme n’apparait d’ailleurs pas au générique. Les fans sont cependant surs qu’il s’agit du médecin qui prend le pouls de Finn à la fin du film.

Pour ce qui est des spin-off, Mark Hamill est suspecté de doubler l’un des maraudeurs d’Enfys Nest, lorsqu’ils encerclent Qi’ra, Han, Chewbacca et Beckett à la fin de Solo : A Star Wars Story. Quant à Rogue One, dans lequel l’acteur a également prêté sa voix, on ne sait pas réellement pour quel personnage.

Mark Hamill est probablement l’un des acteurs les plus présents dans les productions de la saga. L’acteur avait d’ailleurs fait ses adieux à Luke Skywalker, avant de réapparaitre à la surprise générale dans The Mandalorian. Qui sait, Mark Hamill reviendra peut-être encore dans les productions futures ?

