The Mandalorian : Mark Hamill ravi du retour de Luke Skywalker

L’apparition de Luke Skywalker à la fin de la saison 2 de The Mandalorian a fait grand bruit dans la communauté Star Wars. Venu sauver Mando et Grogu, entre autres, de l’attaque des terrifiants Dark Troopers, le retour du personnage emblématique de la saga a surpris les fans, et fait déjà partie des scènes les plus appréciées de la Saga. Mark Hamill a fait part de sa joie lorsqu’il a été sollicité pour tourner cette scène.

Luke Skywalker interprété par Mark Hamill. Crédit : Lucasfilm

Avant The Mandalorian, Mark Hamill pensait en avoir fini avec Luke Skywalker. On le sait, l’acteur est particulièrement attaché à ce personnage, qui a fait son succès à travers les décennies. Toujours très impliqué dans les productions Star Wars auxquelles il a participé, l’acteur aime s’exprimer et partager des anecdotes, parfois même sur des détails, preuve de son amour pour la saga.

Luke Skywalker dans The Mandalorian, Mark Hamill et certains acteurs étaient sous le choc

Récemment, Mark Hamill s’exprimait justement pour remercier Jon Favreau d’avoir fait revenir Luke dans The Mandalorian. L’acteur a accepté immédiatement ce rôle et y a investi beaucoup d’émotion. Et pour cause, l’acteur pensait ne jamais interpréter de nouveau le fils de Dark Vador. Il avait d’ailleurs écrit des adieux particulièrement émouvants l’année dernière après le dernier épisode de la postlogie.

Il s’est d’ailleurs exprimé au cours du Tonight Show à ce sujet. « J’en avais fini avec ce rôle, et je ne m’attendais plus à le reprendre. J’ai pensé que s’ils racontaient des histoires de Luke à cette époque, entre la trilogie originelle et la postlogie, ils prendraient un acteur plus jeune. Alors, quand Jon Favreau et Dave Filoni m’ont dit ce qu’ils voulaient faire, j’étais juste abasourdi. » a déclaré Mark Hamill.

Mark Hamill n’était d’ailleurs pas le seul acteur de The Mandalorian à être abasourdi par ce retour. Ming-Na Wen, interprète de Fennec Shand que l’on retrouvera bientôt dans Le Livre de Boba Fett, a déclaré que prendre part à ce moment était au-delà de ses espérances. « C’était tellement, tellement bien. Une partie de moi est encore sous le choc. J’ai l’impression que ce n’est pas ma vie, parce que je vis mon rêve. Être dans une scène avec Mark, avec Luke Skywalker. C’est juste au-delà de mes espérances », a déclaré l’actrice.

Un documentaire va arriver sur Disney+ le 25 août prochain sur les coulisses de cet épisode désormais mythique. Documentaire qui, d’après Mark Hamill, va répondre à pas mal de questions que se posent les fans. Quoi qu’il en soit, certains pensent que cette scène est tout simplement le meilleur moment de télévision de l’année 2020. Si vous avez manqué ce moment, n’hésitez pas à aller regarder cet épisode, disponible sur Disney+.

Source : movieweb.com