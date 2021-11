Mars : Curiosity vient de prendre la plus belle photo de l’année

Alors que Curiosity continue de creuser pour chercher des traces de vie, les ingénieurs de la mission ont ordonné au rover de prendre ces images le 16 novembre 2021. À l’aide de ses caméras de navigation, le véhicule a pris deux images composites capturant la même scène le matin et en fin d’après-midi, heure locale de Mars.

Photo colorée prise par le rover Curiosity de la NASA depuis Mars – Crédits : NASA/JPL-Caltech

Les images, qui ont été publiées mardi par l’agence spatiale, montrent la vue du rover du haut d’une montagne martienne appelée Mont Sharp.

Une vue imprenable sur l’environnement parcouru depuis 10 ans

« Au centre de l’image se trouve la vue sur le Mont Sharp, la montagne de 5 kilomètres de haut que Curiosity gravit depuis 2014. Des collines arrondies peuvent être vues au loin au centre à droite ; Curiosity a pu les voir de plus près en juillet, lorsque le rover a commencé à voir des changements intrigants dans le paysage. Un champ d’ondulations de sable connu sous le nom de « Sables de Forvie » s’étend sur 400 à 800 mètres. » « À l’extrême droite du panorama se trouve la « montagne Rafael Navarro » escarpée, du nom d’un scientifique de l’équipe Curiosity décédé plus tôt cette année. Derrière se trouve la partie supérieure du Mont Sharp, bien au-dessus de la zone qu’explore Curiosity. Le Mont Sharp se trouve à l’intérieur du cratère Gale, un bassin de 154 kilomètres de large formé par un impact ancien; Le bord éloigné du cratère Gale mesure 2,3 kilomètres et est visible à l’horizon à environ 30 à 40 kilomètres. »

Un travail artistique basé sur deux clichés

Comme l’explique la NASA, « les deux heures de la journée ont fourni des conditions d’éclairage contrastées qui ont fait ressortir une variété de détails du paysage. »

L’équipe a ensuite combiné les deux scènes dans une réinterprétation artistique qui contient des éléments des plans du matin et du soir.

Prise de vue du matin – Crédits : NASA/JPL-Caltech

Prise de vue à 17h00 heure locale – Crédits : NASA/JPL-Caltech

Beaucoup de travail a été fourni en amont pour obtenir un tel rendu. Le bleu, l’orange et le vert ont été ajoutés à une combinaison des panoramas pour une interprétation artistique de la scène.

Une occasion immanquable

« Curiosity capture une vue à 360 degrés de son environnement avec ses caméras de navigation en noir et blanc chaque fois qu’il termine un trajet. Pour faciliter l’envoi du panorama résultant sur Terre, le rover le conserve dans un format compressé de faible qualité. Mais lorsque l’équipe du rover a vu la vue depuis le point d’arrêt le plus récent de Curiosity, la scène était tout simplement trop belle pour ne pas la capturer avec la plus haute qualité dont les caméras de navigation sont capables. »

Demain cela fera 10 ans que le Rover Curiosity a quitté la Terre. C’était le 26 novembre 2011. Et 2021 à elle seule a été une année particulièrement productive pour les photos martiennes. Le 12 septembre dernier Curiosity nous avait même partagé une vidéo. Et on ne se lasse pas.

Source : NASA

