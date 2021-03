Marshall dévoile les Mode II, ses premiers écouteurs True Wireless

Au cours des dernières années, l’entreprise s’était largement concentrée sur les écouteurs intra-auriculaires, les écouteurs filaires et les enceintes portables.

Marshall Mode II – Crédit : Marshall

Marshall entend bien se rattraper sur le marché des écouteurs sans fil avec ses Mode II. Le fabricant promet un son « emblématique », une recharge sans fil, une résistance à l’eau IPX4 et un design qui respecte bien les codes des autres produits de la société. Par le passé, Marshall avait déjà lancé des écouteurs comme les Minor II, mais ceux-ci n’étaient pas des True Wireless.

Avec les Mode II, vous obtiendrez environ cinq heures d’écoute en une seule charge. Le boitier de chargement peut recharger le mode II quatre fois, ce qui vous donne jusqu’à 25 heures d’écoute au total. Enfin, des voyants LED indiquent le niveau de la batterie du boitier, que vous pouvez recharger sans fil ou avec un câble USB-C.

Et au niveau du son, ça donne quoi ?

Marshall affirme que les haut-parleurs 6 mm offrent une « expérience audio exceptionnelle, détaillé et précis, avec des basses grondantes, des médiums naturels et des aigus vraiment nets. ». Si vous souhaitez modifier le son, il est également possible de modifier les paramètres d’égalisation dans l’application de Marshall.

Les écouteurs sont dotés de commandes tactiles permettant de changer de chanson, d’accepter les appels téléphoniques ainsi que d’activer le mode « Transparence » et l’assistant vocal du téléphone connecté. Les Mode II sont également les premiers écouteurs Marshall à proposer le Bluetooth 5.1.

Néanmoins, contrairement à beaucoup de concurrents aujourd’hui, les Mode II ne proposent pas d’annulation active du bruit (ANC). De plus, il n’y a aucune mention de fonctionnalités comme l’auto-pause quand vous enlevez les écouteurs, la personnalisation des commandes tactile, l’utilisation d’un seul écouteur ou le Bluetooth Multipoint. Il s’agit de fonctionnalités que vous pouvez trouver sur des écouteurs sans fil pour le même prix.

Les écouteurs sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, et seront expédiés à partir du 18 mars. Ils sont disponibles au prix de 179 euros sur le site du fabricant en un seul coloris, noir. Ils seront livrés avec quatre tailles d’embouts différentes. Si vous hésitez encore, vous pouvez vous aider de notre comparatif des meilleurs true wireless de 2021 pour choisir le produit qui vous conviendra le mieux.

Source : SlashGear