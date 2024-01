Sennheiser dévoile ses premiers écouteurs qui mesurent le cœur et votre température corporelle

Sennheiser dévoilait au CES 2024 les Momentum Sport, de nouveaux écouteurs capables de détecter la fréquence cardiaque et la température corporelle de l’utilisateur. Une première pour la marque allemande, qui promet la compatibilité avec la plupart des applications de sport.

Le CES 2024, la grand-messe annuelle de la tech, a actuellement lieu à Las Vegas. Que ce soit LG avec sa nouvelle TV transparente OLED ou MSI avec sa console portable Claw, toutes les entreprises y rivalisent d’annonces de nouveaux produits. Sennheiser n’est pas en reste. Le constructeur de matériel audio allemand vient de dévoiler de nouveaux écouteurs de sport.

Les Momentum Sport ne sont pas seulement conçus pour résister aux rigueurs d’une séance d’entraînement, ils permettent également d’optimiser l’exercice. Ce sont les premiers écouteurs sans fil de Sennheiser à intégrer des capteurs de fréquence cardiaque et de température corporelle. Compatibles avec la plupart des applications de sport comme Apple Health, Garmin Connect ou Strava, ils pourraient se révéler des atouts de taille pour les sportifs.

Les Momentum Sport de Sennheiser détectent votre température corporelle

Les écouteurs Momentum Sport peuvent être couplés directement avec des montres intelligentes comme l’Apple Watch, la Garmin Watch et la Polar Vantage V. Mais s’il fallait faire un choix, Sennheiser affirme que l’oreille est un meilleur emplacement sur le corps que le poignet pour obtenir des mesures précises.

“L’oreille interne est un endroit optimal : sombre et stable“, explique Sennheiser dans un communiqué de presse. Cela permet de mesurer les températures corporelles avec une précision annoncée de +/- 0,3 degrés. Les fréquences cardiaques quant à elles sont suivies de 30 à 220 battements par minute.

Les Momentum Sport sont conformes à la norme IP55, c’est à dire une protection limitée contre les infiltrations de poussière et contre l’eau (ou la sueur) à basse pression. Leur autonomie est de 6 heures et de 24 heures avec l’étui qui comprend une batterie. Dix minutes de charge rapide via un câble USB-C permettront d’obtenir jusqu’à 45 minutes de lecture audio.

Sennheiser annonce que ces écouteurs seront disponibles le 9 avril pour 299,90 euros, en trois coloris différentes : noir, vert olive et gris métallique. L’entreprise nous a habitué à des produits de qualité comme le casque bluetooth Accentum Wireless. Ainsi ces nouveaux écouteurs sportifs pourraient bien voler la vedette à d’autres gadgets destinés à la pratique sportive, comme la Pixel Watch 2.